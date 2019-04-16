Виталий Трус: Вратари в Беларуси есть, не все потеряно 16.04.2019, 18:42

Виталий Трус

Голкипер "Немана" и сборной Беларуси считает, что в стране есть вратари неплохого уровня.

Голкипер "Немана" и сборной Беларуси Виталий Трус выразил мнение, что в стране есть вратари неплохого уровня.

- Как относишься к высказываниям, что в Беларуси нет вратарей?

- Перспективных ребят много, но нужно их развивать. Сами-то они не вырастут. Понятно, что в КХЛ всех не наиграешь. Значит, нужно чтобы чемпионат Беларуси сильнее становился, конкуренция в клубах была выше. Все взаимосвязано. Ребята, выступающие за границей, тоже будут расти – тот же Ваня Кульбаков. Возможно, он и до НХЛ доберется. Миша Карнаухов с каждым сезоном все больше матчей проводит в КХЛ. Возможно, туда еще кого-то можно было бы подтянуть. Дима Мильчаков вот вырвался в Чехию.

- Имеется в виду, что нет вратарей топ-уровня.

- Ну, не знаю. Кто говорит, тем виднее, наверное. Как по мне, есть в Беларуси вратари, не все потеряно, — сказал Трус в интервью hockey.by.