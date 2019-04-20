Пока украинцы делают политику и идут к свободе, мы - завидуем 20.04.2019, 16:55

В Украине победил сам факт предвыборных открытых массовых дебатов.

Оценки предвыборных дебатов в Украине российскими экспертами, журналистами, «политиками» и прочими, относящими себя к политическому процессу, гражданами (видимо) России, несколько удивительны, пишет лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев для «Эхо Москвы».

И, казалось бы, вчерашние дебаты должны были этих благородных мужей заставить хоть как-то получить удовольствие. Что бы мы не говорили, но когда глава государства открыто выходит перед народом, и отвечает на жёсткие вопросы, предъявляемые этим народом, а главный кандидат берет на себя ответственность своими словами за страну, это и есть политика. И неважно какие у них фамилии. Зеленский, Порошенко. И не важно как проходит этот формат. Но они говорят на весь мир. Да и на коленях перед своим народом стоять это великое право, ценность и ответственность.

Мы же, российский общественный политический бомонд, сами лично посредством соцсетей, или через наших политических «журналистов», наши телеканалы, новостные выпуски, выдаём всю свою желчь, мелочность, смех, издевательство. Стыдно за нас. Это нескрываемая зависть. От того, что большинство из этих «экспертов» и говорящих голов знают, что и они сами, и наш народ ещё рабы, где свобода — это что-то там после смерти, а здесь надо терпеть, наблюдая за своим угнетателем. А украинцы делают этот единственно верный шаг.

В дебатах почти никогда не бывает счёта на табло. И совершенно не важно кто победил по оценкам судей, то есть нас.

Победил сам факт предвыборных открытых массовых дебатов. Молодцы украинцы. Хочется пожелать лишь одного — продолжать побеждать своих демонов, и пусть нам на зависть. И только так можно излечиться и стать максимально свободными. А это самая главная ценность для счастья.