Тартус в аренду на 49 лет: Сирия в шоке от российского предложения 23.04.2019, 18:09

Фото: PAP/EPA

Даже сторонники сирийского режима называют переход Тартуса под контроль РФ «русской оккупацией».

Правитель Сирии Башар Асад встретился с вице-премьером России Юрием Борисовым в Дамаске в субботу, 20 апреля. На встрече речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве, в частности в сферах энергетики, промышленности и расширения торговых связей, пишет Asharq Al-Awsat (перевод - inosmi.ru).

Асад обсудил с Борисовым практические механизмы преодоления всех препятствий, будь то административных или тех, которые возникли из-за санкций, введенных в отношении Сирии.

Россия и Сирия могут в ближайшую неделю подписать договор об аренде порта Тартус на 49 лет. Об этом по итогам встречи с сирийским диктатором Башаром Асадом заявил вице-премьер России Юрий Борисов. В 2017 году Федеральное Собрание РФ ратифицировало соглашение с Дамаском об укреплении военного присутствия России на воздушных и морских базах в Сирии.

Россия и Сирия договорились о расширении и модернизации пункта материального обеспечения российского ВМФ в сирийском Тартусе. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что соглашение об аренде морского порта Тартус в Сирии на 49 лет будет подписано в течение недели.

«Мы очень хорошо продвинулись в этом вопросе и надеемся, что в течение недели контракт будет подписан, и на 49 лет порт Тартус перейдет в эксплуатацию российского бизнеса», — отметил вице-премьер. Российская военно-морская база в Тартусе — единственное воплощение российского присутствия в Средиземноморье.

Несколько дней назад сирийская пресса сообщила об урезании квот на бензин и длинных автомобильных очередях на заправках из-за нехватки бензина. Это часть трудностей, с которыми сталкиваются сирийцы из-за проблем с импортом нефти и остановки кредитной линии с Ираном.

«Сирия постоянно координирует свои действия с Ираном», — заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем.

С другой стороны, известие об аренде порта Тартус вызвало массовое недовольство среди сирийцев, которые уже две недели страдают от бензинового кризиса. Двоюродный брат сирийского правителя Дураид Асад написал в своем аккаунте в Фейсбук: «Порт Латакия — иранский. Порт Тартус — российский. А мы, сирийцы, довольствуемся рыболовецким портом в Джебле». Местные источники в Тартусе сообщили, что работники порта обеспокоены своим будущим после установления контроля России над портом. Слухи о намерении России арендовать торговый порт Тартус начали ходить две недели назад, но официальное подтверждение получили в субботу.

Сирийское арабское информационное агентство SANA сообщило о расширении горизонтов экономического сотрудничества между двумя странами. Асад обсудил с Юрием Борисовым практические механизмы преодоления всех препятствий, будь то административных или тех, которые возникли из-за санкций, введенных в отношении Сирии, в дополнение к расширению горизонтов сотрудничества с целью включения новых секторов.

В 2017 году Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе на 49 лет.

Россия и Иран борются за влияние в Сирии. Россия объявила о своем намерении арендовать порт в Тартусе после того, как сирийский режим отдал Ирану морской порт в Латакии. В феврале Башар Асад прибыл с неожиданным визитом в Тегеран, где встретился со своим иранским коллегой Али Роухани. В ходе встречи было подписано соглашение, позволяющее Ирану осуществлять контроль над торговым портом Латакия. Его заключение вызвало гнев российской стороны, которая контролирует военный аэропорт Хмеймим и окрестности Латакии, рассчитывая впоследствии расширить контроль над всем сирийским побережьем.

Россия хочет участвовать в разработке нефтяных месторождений в Турции, Ираке, Ливане и Сирии, а также стремится установить сухопутный мост в Европу через Ближний Восток, чтобы усилить свою роль в качестве основного поставщика газа в Европу и расширить свое влияние. Россия рассчитывает на расширение газопроводных сетей на сирийской территории. Она также обращает внимание на Ливан, который за последние два года удвоил объем торговли с Москвой. Кроме того, Россия присматривает за нефтяным месторождением в порту Триполи, находящийся в 30 километрах от сирийской границы и в 60 километрах от сирийского порта Тартус, который поможет обойти санкции, наложенные на Сирию.

«Передача порта Тартус в аренду России — это четкое разделение сфер влияния и контроля. У России и Ирана есть интересы, связанные с использованием сирийской территории для расширения газопроводов в регионе и возобновления проекта по соединению железных дорог Ирана, Ирака и Сирии. И если между российской и иранской сторонами есть разногласия, то сейчас они стремятся заполучить „свой кусок пирога" в этих проектах», — сообщают информированные сирийские источники.

Ближневосточные СМИ сообщают о боевых столкновениях между иранскими и российскими военными, но их сообщения были опровергнуты сирийским военным источником. Он объявил, что Сирия полностью отрицает распространенную некоторыми сайтами и СМИ информацию о столкновениях между российскими и иранскими силами в Дейр-эз-Зоре и Алеппо. По словам источника, все эти данные не точны и безосновательны. Заявления военного источника последовали после сообщений о задержании российского военного конвоя Корпусом стражей исламской революции в Дейр-эз-Зоре, что привело к столкновениям. В результате перестрелки погибли два иранских бойца и ранено четверо российских военных полицейских. Упоминается также конфликт между иранскими и российскими силами в районе аэропорта Алеппо, который последовал после того, как российские военные потребовали от Революционной гвардии покинуть территорию аэропорта.

Сразу же после объявления об аренде порта Тартус сирийские активисты обратили внимание на то, что порты Тартус и Латакия управлялись филиппинской компанией International Container Terminal Services Inc, которая была вынуждена вывести своих работников из Сирии после того, как порты Латакия и Тартус были признаны опасной зоной в 2011 году.

Сирийские прорежимные активисты называют «невежественными» тех, кто критикует сдачу порта в аренду и считают подобное решение «тактическим шагом Сирии на фоне объявленной ей экономической войны». Сдача Тартуса в аренду восстановит активность в полупарализованном порту, поскольку Россия сможет доставлять продукты и нефть в Сирию без ограничений. Также они говорят, что аренда Россией порта в Тартусе «положит конец коррупции среди местных служащих», но вместе с тем они называют переход Тартуса под контроль России «русской оккупацией».

Близкая к сирийскому правительству газета «Аль-Ватан» несколько дней назад опубликовала статью о сирийской нефти. 25 марта 2019 года Минфин США ввел новые санкции в отношении нефтегазового сектора Сирии. Санкции распространяются на все корабли, поставлявшие нефть в Сирию с 2016 года и по сей день. Следует отметить, что сирийский режим использует сложную схему по доставке нефти в Сирию в обход американских санкций.

Сирия ежедневно нуждается в 4,5 миллионах литров бензина, 6 миллионах литров дизельного топлива, 7000 тонн топлива и 1200 тонн газа. Общая сумма составляет около 200 миллионов долларов в месяц.

Москва настаивает на политическом процессе, в том числе на проведении выборов и разработке новой конституции как способа прекращения конфликта. Однако Асад стремится уменьшить участие в этом процессе оппозиции, поддерживаемой Турцией или другими иностранными государствами.

Министерство иностранных дел России сообщило, что Башар Асад в пятницу встретился со специальным посланником президента России по Сирии Александром Лаврентьевым, заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым и сопровождающей их делегацией.

Сообщается, что российские чиновники обсудили с Асадом запуск работы конституционного комитета. В прошлом году сирийская оппозиция согласилась присоединиться к разработке проекта новой Конституции Сирии под эгидой ООН после проведения мирной конференции в Сочи, но официальные сирийские СМИ об этом не упоминали.

Сирийское информагентство SANA сообщило, что встреча Асада с российскими чиновниками была посвящена очередному раунду переговоров в рамках нурсултановского формата. В них примут участие Сирия и ее союзники — Россия и Иран, а также Турция, которая оказывает поддержку вооруженным оппозиционным группировкам.