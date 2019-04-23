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Мбаппе бежал быстрее Болта в матче чемпионата Франции по футболу

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  • 23.04.2019, 20:26
  • 1,114
Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» развил скорость выше средней скорости легендарного легкоатлета-спринтера.

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легендарного легкоатлета-спринтера Усэйна Болта, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bleacher Report.

Забивая мяч в ворота «Монако» в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час. Данный показатель превышает результат Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).

Ямайский спортсмен установил рекорд на 100-метровке в 2009 году, пробежав дистанцию за 9,58.

Для Мбаппе хет-трик, оформленный в прошедшей встрече, является третьим в сезоне.

20-летний Мбаппе — трехкратный чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, чемпион мира 2018 года в России и лучший молодой футболист 2018 года.


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