Мбаппе бежал быстрее Болта в матче чемпионата Франции по футболу 2 23.04.2019, 20:26

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Килиан Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» развил скорость выше средней скорости легендарного легкоатлета-спринтера.

Нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе развил скорость выше средней скорости легендарного легкоатлета-спринтера Усэйна Болта, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bleacher Report.

Забивая мяч в ворота «Монако» в матче Лиги 1, форвард разогнался до 38 километров в час. Данный показатель превышает результат Болта во время рекордного забега на дистанции 100 м (37,58 км/ч).

Ямайский спортсмен установил рекорд на 100-метровке в 2009 году, пробежав дистанцию за 9,58.

Для Мбаппе хет-трик, оформленный в прошедшей встрече, является третьим в сезоне.

20-летний Мбаппе — трехкратный чемпион Франции, обладатель Кубка Франции, чемпион мира 2018 года в России и лучший молодой футболист 2018 года.