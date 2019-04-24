11 тысяч рабочих могут пополнить армию «тунеядцев» 27 24.04.2019, 7:48

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Иллюстрационное фото

Ситуацию на БМЗ будут решать за счет работников.

На днях стало известно, что без работы могут остаться 10,9 тысяч рабочих Белорусского металлургического завода в Жлобине.

Чистая прибыль одного из крупнейших предприятий Беларуси за 2018 год составила всего 300 тысяч рублей.

Однако с учетом убытков прошлых лет на 1 января непокрытый гигант индустрии вышел в минус на 345,6 млн рублей.

Ситуацию на заводе для сайта Charter97.org прокомментировал один из лидеров профсоюза РЭП Игорь Комлик.

- Как, по вашему мнению, может развиваться ситуация на БМЗ?

- Предприятие, как и большинство «гигантов» сегодняшней белорусской промышленности, неэффективно: все они либо имеют низкую рентабельность, либо несут прямые убытки.

Поэтому сценарий развития ситуации будет аналогичным с тем, что мы уже наблюдали: лукашенковский директорат будет решать вопрос за счет кармана работников.

Скорее всего, рабочих БМЗ переведут либо на неполный рабочий день, либо на неполную рабочую неделю, либо заставят написать заявления на бессрочный отпуск за свой счет.

К сожалению, экономика Беларуси, будучи продолжением политической системы, устроена так, что любые возникающие проблемы решаются за счет перевода граждан в группу «незанятых в экономике», полностью или частично.

Самый показательный пример – знаменитый декрет о «тунеядцах». В нем проблему неэффективности экономики пытаются решить за счет ущемления прав части белорусов. Поэтому в случае БМЗ я вижу только такой вариант развития событий: 11 тысяч рабочих, полностью или частично, могут пополнить армию «тунеядцев», которая, судя по количеству полученных жировок с повышенной коммуналкой, в Гомельской области итак немаленькая.

Не знаю, насколько открытыми и масштабными будут сокращения. Надеюсь, что переход в «армию тунеядцев» для рабочих БМЗ – перспектива далекая, но вероятность того, что они уже в ближайшее время будут экономически ущемлены – очень большая.

С учетом того, что в коллективе БМЗ работают люди разных возрастов, первыми в рядах «тунеядцев» могут оказаться более пожилые рабочие, которым труднее найти место на рынке труда и в Беларуси, и за границей. Что касается более молодых специалистов, то они, скорее всего, пополнят армию белорусов, уехавших за границу. Что не отменяет того факта, что на родине их причислят к «незанятым в экономике».

Ну а белорусская экономика потеряет еще больше рабочих рук, налогоплательщиков и квалифицированных кадров, что только усугубит показатели средние показатели «по больнице». Такой вот замкнутый круг.

- С 2015 года были подписаны указы о предоставлении БМЗ господдержки на 240 млн долларов, а также на 30 млн рублей. Почему эти деньги?

- Вспоминается такой курьезный случай: в 2015 году за несколько недель до «выборов» пресс-служба Лукашенко опубликовала снимок, где правитель с руководителями БМЗ и вице-премьером Владимиром Семашко жмут на кнопку новой линии завода на фоне плаката «Мы — стальная опора Беларуси!». Получается, юмористическая ситуация: очередная опора «прогнулась».

Интересный юмор, потому что у Лукашенко эти «опоры» постоянно меняются. В 2015 году была опора на БМЗ, потом пробовали опираться на «Великий камень»…

Система личного контроля Лукашенко над экономикой построена на постоянных метаниях от одной «палочки-выручалочки» к другой. Однако, как показывает практика, метания ни к чему не приводят, опоры падают, а белорусская власть остается в ситуации хромой утки.

Реконструкция и «модернизация» деревообработки не принесла должных успехов. Обратили внимание на сельское хозяйство – и там получился провал. Даже по официальным данным, кризис поражает каждую отрасль, в сторону которой происходит очередное «метание». Стоит власти прикоснуться к какой-то «опоре», как она тут же падает.

Сегодняшняя ситуация с БМЗ означает, что «хромая утка» добралась и до металлургии. Наверняка, с 2015 года эти миллиона давались на какую-то реконструкцию или модернизацию. Но как мы видим, для белорусских предприятий слово «модернизация» стала проклятием.

Видимо, деньги решают не все. Важна система управления: кто и как эти деньги использует и может ли он это делать без чуткого руководства самого важного «специалиста» и оглядки на его директивы, что и когда сеять, жать и производить.

- Экономисты отмечают, что для продолжения деятельности предприятию необходимо привлекать внешнее финансирование. Может ли БМЗ заинтересовать иностранного инвестора?

- Сомневаюсь. Хотя привлечение серьезных зарубежных инвесторов могло бы реально помочь предприятию. Давайте вспомним историю с «Мотовело» или Оршанским авиаремонтным заводом.

Пока в стране такая ситуация с демократией в политике и экономике, вряд ли серьезный инвестор захочет рисковать своими деньгами. Увы, но БМЗ – заложник проводимой властями экономической политики. Все управляется в систему управления нашей страной.

- Будет ли профсоюз РЭП помогать рабочим в случае массовых сокращений на заводе?

- Конечно. Мы и сейчас занимаемся вопросами защиты тех, кто попал под действие декрета о «тунеядцах». Мы готовы принять в ряды нашего профсоюза все 11 тысяч рабочих БМЗ и показать на этом предприятии, как должен по-настоящему работать профсоюз, нацеленный на защиту прав трудящихся.

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