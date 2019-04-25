Пять исторических событий, повлиявших на сюжет «Игры престолов» 25.04.2019, 10:56

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Что вдохновило авторов саги.

Вышел восьмой сезон "Игры престолов" - сериала HBO, ставшего одним из самых успешных телевизионных фэнтези-шоу в истории.

Премьеру первой серии последнего сезона 14 апреля только в США посмотрели более 17 млн человек - в HBO говорят, что это рекорд для данного жанра.

Однако несмотря на то, что в мире "Игры престолов" есть магия и даже драконы, сюжет сериала ближе к исторической действительности, чем многим кажется.

"Игра престолов" - адаптация книг Джорджа Мартина, который также работает исполнительным продюсером сериала. Он часто говорит о том, как на книгу и сценарий повлияли реальные исторические события.

"Я всегда любил историю, - рассказывал он в интервью газете Guardian в ноябре прошлого года. - Но меня не слишком интересует анализ социоэкономических тенденций или культурные сдвиги. Скорее это войны, убийства и предательство - самое интересное".

ВВС описывает пять исторических событий, которые повлияли на сюжет "Игры престолов".

1. Война Роз

"Война Алой и Белой розы" - это долгая и сложная череда конфликтов за трон в Англии XV века.

"Война роз" закончилась с гибелью Ричарда III в битве при Босворте

Воевали дома Ланкастеров и Йорков - две противоборствующих ветви династии Плантагенетов, правившей Англией более 300 лет.

О войнах можно узнать, например, из монументального труда историка Томаса Костейна о Плантагенетах, вышедшего в 1950 году в четырех томах.

Мартин часто говорил о своей любви к работе Костейна. Сходство с Войной Роз пронизывает основной конфликт "Игры престолов" - борьбу семей Ланнистеров и Старков за воображаемый континент Вестерос.

2. Судебный поединок

В первом сезоне "Игры престолов" Тириона Ланнистера, которого играет Питер Динклэйдж, обвиняют в убийстве аристократа - лорда Джона Аррена.

Однако Ланнистер избегает наказания, вызывая соперника на "суд через поединок".

Тирион поручает биться вместо себя другому человеку - Бронну.

Такая ситуация - не плод воображения Мартина. Судебный поединок в средневековой Европе был полноценным юридическим механизмом.

Истец и ответчик нанимали воинов, и те бились, чтобы определить, кто прав.

Однако в отличие от "Игры престолов", эти споры, как правило, не приводили к кровавому исходу. Чаще всего проигравшим считался тот, кто сдался.

3. "Красная свадьба" или "Черный обед"?

Одна из самых неожиданных и тяжелых сцен в "Игре престолов" пришлась на третий сезон. Трое важных персонажей погибли в одной серии.

В 1440 году, когда произошел "Черный обед", королю Шотландии Якову II было всего 10, но после он правил страной в течение двадцати лет

Робб Старк, его мать Кейтилин и беременная жена Талиса гибнут от рук убийц в ходе банкета.

"Красная свадьба" - еще один пример того, как Мартин обращается к историческому материалу.

Основой для этой сцены стал "Черный обед".

События, позже ставшие известные как "Черный обед", произошли в 1440-х годах: десятилетний король Яков II пригласил на обед 16-летнего графа Уильяма Дугласа вместе с младшим братом. Дугласы были членами одной из самых влиятельных в Шотландии семей. После обеда их бросили в темницу.

"Если верить хроникам, некто поставил на стол голову черного вепря, знак скорой смерти. Графа и его брата отвели в темницу, а позже - обезглавили, не взирая на мольбы короля Якова", - рассказывал Мартин в интервью с журналом EW.

4. "Настоящая" ледяная стена

Стена в "Игре престолов" - это колоссальное сооружение, которое тянется на 500 километров вдоль северной границы Семи королевств Вестероса. Стена высотой в 200 метров защищает королевства от вторжения с севера.

Стену охраняет Ночной дозор - орден рыцарей, к которому принадлежит один из главных персонажей книги и сериала Джон Сноу.

Реальный прообраз стены не столь грандиозен, но тоже был очень важен: это вал Адриана.

Это заграждение было построено во втором веке нашей эры, чтобы защищать римские владения в Британии от набегов племен с севера. Эта знаменитая фортификация названа в честь императора Адриана, при котором была построена.

Остатки этой некогда великолепной 117-километровой стены сохранились и до наших дней. Их посещают миллионы туристов. В 1980 году это сделал и Джордж Мартин.

"Я навещал друзей в Англии, и кто-то повел меня посмотреть на Адрианов вал", - рассказывал американский писатель в интервью Rolling Stone.

"Я все время думал - а какой была жизнь римского легионера, которому приходилось целый день вглядываться в эти далекие холмы", - сказал он.

5. "Корона из золота"

В конце первого сезона неудавшийся правитель Вестероса Визерис Тарграриен требует у предводителя кочевников Кхала Дрого армию, которую тот обещал ему в обмен на руку его сестры Дейнерис.

Выдвигая свои требования, Визерис приставляет меч к животу беременной Дейнерис.

Дрого соглашается дать Визерису "корону из золота, которая будет внушать людям трепет".

Но это оказывается ловушкой. После того, как Визериса обезвреживают, Дрого расплавляет в котле пояс из золотых медальонов и выливает расплавленный металл на голову Визериса. Тот умирает.

Судя по историческим хроникам, нечто подобное произошло с римским императором Валерианом в 260 году нашей эры.

Флавий Евтропий, римский историк, живший в IV веке, пишет, что после того как императора захватили в плен персы, его заставили выпить чашу расплавленного металла.

Эта версия оспаривается, но тем не менее именно эта "сцена" вдохновила Мартина на создание эпизода с "короной из золота".