Биологи рассказали, как собаки видят мир 6 26.04.2019, 17:15

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Есть нюансы, которые делают собачье зрение более полезным на практике, чем человеческое.

Владельцы собак знают, что их питомцы любят смотреть телевизор — но что они видят на экране? Человеческие и собачьи глаза устроены по‑разному, и то, что видим мы, сильно отличается от того, что видят они. Мир для них не такой разноцветный, как для нас, и не такой четкий — но есть нюансы, которые делают собачье зрение более полезным на практике, чем такое острое человеческое, пишет "Популярная механика".

Если частота вспышек превышает 55 раз в секунду, люди перестают их различать по отдельности и воспринимают свет как непрерывный поток. У собак граница проходит на уровне около 80 вспышек в секунду. Картинка на экране телевизора обновляется 60 раз в секунду — достаточно часто, чтобы обмануть человеческое, но не собачье, зрение, поэтому собака видит не видео, а часто мерцающий поток фотографий. Впрочем, если показывать собаке кино на хорошем современном мониторе с более частой сменой картинок, есть шанс, что она увидит то же, что и вы. Наглядно представить, как отличается видение экрана у собак и людей, поможет это видео:

Цветопередача у собак тоже отличается от нашей: у нас три типа цветовых рецепторов, а у собак — только два; они видят мир в оттенках желтого и синего, а красный и зеленый не различают. Поэтому мир для них не такой разноцветный, как для нас, и красный сигнал светофора для них серый, зеленый — блеклый желтый, а желтый — довольно тусклый желтый. Специалисты предполагают, что при хорошем освещении собаки видят мир примерно в той же палитре, которую мы наблюдаем в сумерках.

Зато в сумерках они видят лучше нашего — по двум причинам: во‑первых, на их сетчатке больше нашего палочек — самых чувствительных фоторецепторов, способных зарегистрировать даже одиночный фотон. Во‑вторых, глазное дно у собак (а также у кошек и многих других животных) выстлано тапетумом — слоем гуаниновых кристаллов с примесью пигментов, который работает как зеркало: он направляет фотоны, не встретившие по пути фоторецепторы, обратно на сетчатку, чтобы повысить количество поглощенного света. Из-за тапетума собачьи глаза светятся в темноте и на фотографиях.

Разрешение изображения, поступающего на сетчатку собачьего глаза, заметно меньше разрешения нашей картинки, поэтому собаки в целом видят хуже — как близорукий человек; некоторое представление о то, как это может выглядеть, дает вот это любительское видео — в нем разрешение картинки и цвета изменены так, чтобы мы могли представить, что на самом деле видит этот веселый лабрадор.

Несмотря на плохое, по нашим меркам, зрение и цветопередачу, собаки и их дикие предки — отличные охотники: они легче замечают движение (см. фрагмент про телевизор), отлично видят при скудном освещении и ориентируются также на слух и обоняние; все вместе это позволяет им выследить добычу в ночном лесу или в поле — там, где наше острое зрение и способность различать множество оттенков оказываются бесполезны.