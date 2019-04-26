закрыть
26 апреля 2019, пятница, 19:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Биологи рассказали, как собаки видят мир

6
  • 26.04.2019, 17:15
  • 2,245

Есть нюансы, которые делают собачье зрение более полезным на практике, чем человеческое.

Владельцы собак знают, что их питомцы любят смотреть телевизор — но что они видят на экране? Человеческие и собачьи глаза устроены по‑разному, и то, что видим мы, сильно отличается от того, что видят они. Мир для них не такой разноцветный, как для нас, и не такой четкий — но есть нюансы, которые делают собачье зрение более полезным на практике, чем такое острое человеческое, пишет "Популярная механика".

Если частота вспышек превышает 55 раз в секунду, люди перестают их различать по отдельности и воспринимают свет как непрерывный поток. У собак граница проходит на уровне около 80 вспышек в секунду. Картинка на экране телевизора обновляется 60 раз в секунду — достаточно часто, чтобы обмануть человеческое, но не собачье, зрение, поэтому собака видит не видео, а часто мерцающий поток фотографий. Впрочем, если показывать собаке кино на хорошем современном мониторе с более частой сменой картинок, есть шанс, что она увидит то же, что и вы. Наглядно представить, как отличается видение экрана у собак и людей, поможет это видео:

Цветопередача у собак тоже отличается от нашей: у нас три типа цветовых рецепторов, а у собак — только два; они видят мир в оттенках желтого и синего, а красный и зеленый не различают. Поэтому мир для них не такой разноцветный, как для нас, и красный сигнал светофора для них серый, зеленый — блеклый желтый, а желтый — довольно тусклый желтый. Специалисты предполагают, что при хорошем освещении собаки видят мир примерно в той же палитре, которую мы наблюдаем в сумерках.

Зато в сумерках они видят лучше нашего — по двум причинам: во‑первых, на их сетчатке больше нашего палочек — самых чувствительных фоторецепторов, способных зарегистрировать даже одиночный фотон. Во‑вторых, глазное дно у собак (а также у кошек и многих других животных) выстлано тапетумом — слоем гуаниновых кристаллов с примесью пигментов, который работает как зеркало: он направляет фотоны, не встретившие по пути фоторецепторы, обратно на сетчатку, чтобы повысить количество поглощенного света. Из-за тапетума собачьи глаза светятся в темноте и на фотографиях.

Разрешение изображения, поступающего на сетчатку собачьего глаза, заметно меньше разрешения нашей картинки, поэтому собаки в целом видят хуже — как близорукий человек; некоторое представление о то, как это может выглядеть, дает вот это любительское видео — в нем разрешение картинки и цвета изменены так, чтобы мы могли представить, что на самом деле видит этот веселый лабрадор.

Несмотря на плохое, по нашим меркам, зрение и цветопередачу, собаки и их дикие предки — отличные охотники: они легче замечают движение (см. фрагмент про телевизор), отлично видят при скудном освещении и ориентируются также на слух и обоняние; все вместе это позволяет им выследить добычу в ночном лесу или в поле — там, где наше острое зрение и способность различать множество оттенков оказываются бесполезны.


популярное за неделю

Мнение

Нефтяное пятно на «Дружбе»
Нефтяное пятно на «Дружбе» Ирина Халип
Последний защитник линии Сталина
Последний защитник линии Сталина Владимир Халип
Любители очень скоро станут профессионалами
Любители очень скоро станут профессионалами Станислав Шушкевич
Хоть коня, хоть шоумена
Хоть коня, хоть шоумена Виталий Портников