Пища интеллектуалов: шоколад влияет на работу мозга 4 27.04.2019, 12:27

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Шоколад полезен для мозга - это правда или миф?

Согласно исследованию ученых из Италии, ежедневное употребление шоколада может улучшать мозговую деятельность человека.

Шоколад, который сделан из какао, может улучшать память и процессы визуального восприятия человека, пишет Science Alert.

Исследователи из Университет Л’Акуила в Италии определили, что натуральные химические элементы, которые содержатся в какао, могут иметь терапевтический эффект для функций мышления человека.

К примеру, содержащиеся в какао и черном шоколаде полифенолы повышают уровень спокойствия и удовлетворения человека, а флаванолы могут решить проблему возрастного ухудшения памяти.

Ученые исследовали, как ежедневное употребление шоколада в разных количествах влияет на работу мозга. Оказалось, для людей в возрасте шоколад способствовал улучшенному вниманию, памяти, восприятию и функциям речи. Наиболее позитивно шоколад влиял на тех, у кого были легкие когнитивные расстройства и проблемы с памятью.

У здоровых людей шоколад также вызывал улучшенную мозговую активность. “Флаванолы какао благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и могут улучшить кровоснабжение головного мозга. Эта структура особенно подвержена старению и, следовательно, является потенциальным источником ухудшения памяти для людей в возрасте”, - писали исследователи из итальянского университета.

Тем не менее, чрезмерное потребление шоколада может нести и потенциальные риски, связанные с большим количеством калорий, добавления сахара и молока, а также наличия в нем токсичных кофеина и теобромина. Кроме возможно ожирения, ученые подсчитали, что употребление примерно 85 плиток шоколада может привести к отравлению.