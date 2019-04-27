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Родственные души

  • Игорь Яковенко
  • 27.04.2019, 14:31
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Ким Чен Ын наябедничал Путину на Трампа.

Встреча Путина с Ким Чен Ыном дала следующие результаты. Во-первых, удовольствие. "Мы все довольны", - обрадовал журналистов Путин, комментируя итог переговоров. Ким, в свою очередь, поблагодарил Путина "за прекрасно проведенное время". Во-вторых, северокорейский лидер подарил Путину меч. Так что теперь у российского президента есть холодное оружие. В-третьих, Путин пояснил, что "к денуклеаризации надо двигаться постепенно". Это явно был ответ на наивные требования Трампа вывезти ядерное оружие КНДР в США для уничтожения.

Возможно, главным итогом этой встречи была совместная фотография северокорейского и российского лидеров. Путину эта фотография важна как свидетельство того, что он остается в клубе главных мировых игроков, без которых невозможно решение глобальных конфликтов. Прибытие Ким Чен Ына на его легендарном зеленом бронепоезде подавалось в российских медиа как важнейшее историческое событие, а все комментарии вокруг северокорейского лидера были преисполнены глубочайшего почтения с оттенком восторга и явными признаками придыхания. Путин звал Кима в Россию давно и неоднократно официально приглашал его приехать. Делегация депутатов Госдумы, побывавшая недавно в КНДР, приехала оттуда с крайне радужными впечатлениями. "Мы родственные  души!" - признался депутат Казбек Тайсаев (КПРФ), пояснив, что и Россия и КНДР находятся под санкциями.

Завершая встречу, Путин предложил Ким Чен Ыну выпить по бокалу белого вина. Что они немедленно и сделали. Ничего большего глава России предложить главе КНДР не смог и не сможет. Торговля с КНДР ограничена санкциями ООН. По поводу давних разговоров о строительстве железных дорог в КНДР эксперт по Корее профессор Андрей Ланьков высказался образно: "Наша тактика – держать ногу в двери, напоминать о своем желании и ждать, когда возникнет благоприятная система". Вбухивать порядка $10 миллиардов в проект, который в обозримый период не даст отдачи, Россия точно не станет.

30-летний северокорейский диктатор нацелен на реформы по вьетнамскому образцу. Но для этого по признанию всех экспертов ему нужна нормализация отношений с США и снятие санкций. Для чего, в свою очередь, ему нужно перестать быть ядерным пугалом. Чего лидер КНДР сделать не может, поскольку, как и все диктаторы регулярно просматривает 40-минутное видео с полковником Каддафи в главной роли, и содержание этого видео ему наверняка не нравится.

У лидера КНДР есть три реальных собеседника, от которых зависят перспективы его страны.

Это – Китай, на долю которого приходится 90% северокорейского внешнеторгового оборота. Это единственная страна, которая может мгновенно уничтожить Северную Корею экономически. Делать этого, естественно, не будет, поскольку наличие контролируемого им ядерного пугала для Японии, Южной Кореи и Запада Китаю в чем-то выгодно. Но то, что экономическая кощеева игла КНДР находится в Китае, помнит любой северокорейский лидер.

Второй реальный, хотя и крайне неприятный собеседник для Кима – это все те же США. Ким Чен Ын – человек молодой, к тому же не обременен всякими ограничениями власти внутри своей страны типа сменяемости. Через полтора года в США выборы президента, возможно, там будет новый лидер, так что его можно будет попробовать "на излом" насчет смягчения санкций за какие-то незначительные уступки.

Третий ключевой переговорщик для Кима – Южная Корея, которой примерно так же повезло с соседом как Украине с Россией. Этому собеседнику деваться некуда, будет разговаривать и договариваться.

Путинская Россия ничего не может предложить Ким Чен Ыну. Кроме воспоминаний о тех временах, когда на долю СССР в 1990 году приходилось 53,3% внешнеторгового оборота КНДР. Ну, и еще совместных фотографий, где Путин и Ким пьют вино, а также где Ким дарит Путину меч. Фотографии можно показать Трампу, чтобы тот видел, какой у Кима друг. А вдруг Трамп испугается?

Игорь Яковенко, Blogspot.ru


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