Как правильно приготовить пасхальный кулич в домашних условиях 27.04.2019, 18:26

Уже завтра, 28 апреля, все будут наслаждаться вкусом самых разнообразных пасхальных куличей.

УНИАН собрал еще несколько оригинальных рецептов пасхи на случай, если вдруг вы еще не успели приготовить свой праздничный десерт.

Пасха - это главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник. На Пасху готовится обильная и разнообразная трапеза. В доме каждого верующего христианина на праздничном Пасхальном столе присутствуют традиционные блюда, которые несут в себе глубокое символическое содержание. Традиционно, после окончания богослужения верующие разговляются (прекращают пост) кусочком пасхального кулича, крашеными яйцами и пасхой (приготовляемой обычно из творога).

Классический рецепт пасхи

Для приготовления нужно:

500-600 г муки

1.5 стакана молока

6 яиц

150-200 г сливочного масла

2 стакана сахара

40-50 г прессованных дрожжей

50 г изюма

50 г фруктовых цукатов

50 г сухого миндаля

Щепотка соли, ванилин или ванильный сахар по вкусу.

Немного муки для обсыпки

Приготовьте опару. Растворите в молоке дрожжи и одну столовую ложку сахара. Постепенно добавляйте, размешивая 150-200 г просеянной муки. Размешайте, чтобы не было комков, и поставьте в теплое место. Отделите яичные желтки. Белки поставьте в холодильник. 5 желтков разотрите с сахаром, что остался. Растопите сливочное масло и дайте остыть до температуры тела. Когда объем опары увеличится вдвое, добавьте в нее желтки, растертые с сахаром, соль, ванилин и тщательно перемешайте. Охлажденные белки взбейте в пену и введите в опару. Затем, помешивая, добавьте муку. Тесто замешивают, пока в нем не появятся пузырьки воздуха. Тесто должно получиться хорошо перемешанным, свободно отстающим от стенок посуды.

По консистенции оно должно быть жиже, чем тесто на пироги, но гуще, чем на оладьи.

Накройте тесто и держите в теплом месте, пока оно не увеличится в несколько раз. Изюм промойте, высушите и обваляйте в муке. Цукаты нарежьте кубиками, миндаль очистите и мелко нарубите. Изюм, цукаты и миндаль добавьте в тесто, тщательно вымесите в течении 5 минут и снова поставьте в теплое место. Подготовьте формы для выпечки куличей. На дно формы положите промасленный кружок пергаментной бумаги, стенки смажьте растительным маслом и обсыпьте мукой. Разложите подошедшее в формы (примерно на 1/3 высоты), дайте тесту подняться до краев формы и смажьте верх кулича оставшимся желтком. Выпекайте куличи при температуре 180 С до готовности, в течение 40-60 минут, время от времени осторожно поворачивая формы.

Если к воткнутой деревянной спице не будет приставать тесто, значит кулич готов. После того как поверхности кулича зарумянятся, накройте их кружками бумаги, смоченными в воде. Готовые куличи осторожно вытяните из форм, положите их боком на мягкую подушку, застеленную полотенцем, прикройте другим полотенцем и дайте остыть, время от времени поворачивая для того, чтобы сделать процесс охлаждения более плавным. Пояса готовы. Затем их следует украсить и поставить в теплое место на ночь "созревать".

Вот основные виды украшений:

- глазурь;

- взбитые яичные белки;

- растопленный шоколад;

- шоколадные фигурки;

- марципановые фигурки;

- коктейльные вишни.

Приведем популярный рецепт лимонной глазури. Для приготовления понадобятся:

100 г сахарной пудры

1 столовая ложка растопленного сливочного масла

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 лимона

1 столовая ложка сливок

Подогрейте сливки, но не до закипания. Мелко натрите цедру лимона и смешайте с сахарной пудрой. Добавьте масло, лимонный сок и сливки. Тщательно взбейте, полейте этой смесью горячий кулич и оставьте для застывания на 1 час. В приведенном выше рецепте в тесто вводят такие добавки: - изюм; - цукаты; - ваниль; - миндаль. Кстати, чтобы отделить от кожицы миндаль, его следует подержать 2 минуты в кипятке. Также популярные другие добавки:

- бренди, ром, крепкие настойки;

- тертая цедра;

- шафран;

- корица;

- кардамон;

- мускатный цвет;

- лимонное или розовое масло.

Если кулич зачерствеет, его можно освежить следующим способом: срезать верхний слой, сбрызнуть небольшим количеством сиропа (рюмка крепкого вина на рюмку воды плюс столовая ложка сахара, смешать и подогреть), поставить в горячую печь (духовку) минут на 15-20. Пасха просочится сиропом и станет вкуснее свежего.