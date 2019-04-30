Семь самых необычных домов будущего в ретро-стиле: взгляд из прошлого 30.04.2019, 14:26

На дворе 2019 год, но порой, глядя вокруг, кажется, что мы так и застряли в шестидесятых.

Период между 1958 и 1963 годами можно легко описать как «золотой век» американского футуризма. В это время излюбленной темой архитектуры были фантазии на тему того, как должно выглядеть жилье будущего. Дизайнеры студии NeoMam взяли семь самых эксцентричных идей и создали реалистичные изображения того, как выглядели бы эти проекты, случись им воплотиться в жизнь, пишет «Популярная механика».

«Круглый дом» (1930-е)

Сентябрьский выпуск журнала «Everyday Science and Mechanics» за 1934 г. заверил читателей, что сферические дома скоро войдут в моду, даже если перспектива жизни в гигантском шаре для хомяка на первый взгляд и выглядит не слишком-то привлекательно. В каком-то смысле это была одна из первых попыток поставить строительство домов «на конвейер», чтобы этот процесс было легче контролировать дистанционно. В дизайне такого дома выделялся ряд интересных особенностей:

корпус предварительно изготавливался на специальной фабрике и в нем заранее пропиливались большие вырезы под оконные проемы

вокруг шара обернута большая шина, позволяющая держать его над землей

транспортировку дома можно было осуществлять с помощью обычного трактора

Разумеется, все приборы освещения устанавливались уже после того, как дом вставал на свое законное место.

«Космический дом» (1950-е)

Декабрьский номер журнала Science Fiction Adventures за 1953 год предложил обывателям еще один куполообразный дом — но уже в космосе. Свободно парящие «снежные шары» Алекса Шомбурга поставляются в комплекте с желобами на крыше — для запуска персональных космических кораблей в неизведанные дали. Любопытно, что в прошлом Шомбург был художником и партнером компании студии, производящей витрины. Дизайн дома в его исполнении включает в себя двойной слой стекла с внешней тонировкой, который убережет жителей от вакуума и вредной солнечной радиации. Среди особенностей данной конструкции выделяются личный космопорт, настоящий космический сад, станция связи и, конечно, много открытого пространства.

«Стеклянный дом» (1920-е годы)

А вот этот необычный проект подразумевает использование стекла, пропускающего максимум ультрафиолета. А чтобы не сойти с ума от серых будней в пасмурную погоду, ртутные дуговые лампы, установленные по периметру дома, позволят организовать внутри него бесконечное лето. Как и многие инновации наших дней, образец дома был испытан на обезьянах, однако особой популярности так и не приобрел. В межвоенные годы бытовало опасение, что из-за популярности таких домов люди и вовсе перестанут выходить на свежий воздух, поэтому дом-солярий не получил коммерческой поддержки и навсегда остался лишь красивой идеей.

«Передвижной дом» (1900-е)

Утопические картины далекого будущего будоражили умы архитекторов и художников даже сто лет назад. Этот дом — своего рода компромисс между классическим американским коттеджем, трейлером и огромными грузовиками из «Безумного Макса», что колесят по пустошам прекрасного нового мира. Удивительно, но в наше время такое решение проблемы экологического загрязнения смотрится не так уж и нелепо. К примеру, сад на крыше позволит частично компенсировать загрязнение окружающей среды и позволит вам каждый день питаться свежими овощами и фруктами.

«Подводный дом» (1960-е)

Футуристический павильон для выставки Futurama II был разработан в 1964 году в рамках мероприятия New York World’s Fair компанией General Motors. Пока все остальное человечество с восхищением взирало на космос, вдруг оказавшийся вполне достижимым для человека, GM напомнила миру о том, что у него под боком есть собственная неизведанная бездна, полная сокровищ и прекрасной, хоть и странной жизни. На фотографии представлен «Отель Атлантис» со стеклянными фасадами для панорамного обзора, воздушной камерой (она похожа на лифт) и стоянкой для аквакоптеров, своего рода персональных транспортных батискафов.

«Легкий дом» (1940-е)

Вместо того, чтобы катить дом будущего или поднимать его со дна морского, куда проще доверить транспортировку дюжине сильных мужчин. Данный проект — интересная фантазия на тему того, обязано ли жилище человека быть тяжелым и громоздким. В январе 1942 года авторы This Unfinished World предложили проект дома со стенами и перекрытиями из аэрогеля, который будет обладать достаточной прочностью, чтобы противостоять землетрясениям и прочим катаклизмам. Идея строительства зданий из полимерной пены жива и в наши дни, а в качестве основного материала для испытаний используется графен — самое легкое вещество в мире. «Легкий дом» должны были удерживать на мест е самые настоящие якоря, а стены при необходимости можно сформировать в любом месте с помощью обычного распылителя быстро твердеющей пены, которая должна быть примерно в 20 раз легче воды.

«Купольный дом» (1950-е)

«Современные исследования в области солнечной энергии и архитектуры показывают, что к 1989 году вы можете жить вдоме с фасадом, полностью выполненным из твердого как сталь стекла «, написано на обложке журнала Mechanix Illustrated от 1957 года. Это еще один пример утопического экопанка, в котором вращающийся купол позволит людям максимально эффективно использовать солнечную энергию. И хотя гидропоника еще лишь занимает свою нишу в современной индустрии, такой дом может оказаться востребованным уже через пару-тройку лет, когда она развернется вовсю. Да и сама идея вращающихся жилых помещений вкупе с бассейном и системой кондиционирования выглядит чертовски привлекательно — особенно для тех, кто живет в жарких районах.