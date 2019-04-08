Беларусь и Литва столкнутся в борьбе за рынки Европы и Китая? 8.04.2019, 12:50

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Ян Яцек Комар

Минск может противопоставить Вильнюсу только дремучее прошлое.

Александр Лукашенко в очередной раз дал приказ развивать сельское хозяйство страны. Чем это все может закончиться и может ли случиться так, что производители питания из Литвы будут конкурировать с белорусскими на рынках Европы и Китая, журналисты Charter97.org поговорили с политическим обозревателем из Литвы Ян Яцеком Комаром.

- Как изменилось сельское хозяйство в Беларуси за то время, что Лукашенко находится у власти?

- В 1990 году сельское хозяйство в Беларуси приносило почти 25% ВВП. Сегодня это чуть более 8%. Это в три раза меньше и в то же время это все еще невыгодно. Государство субсидирует этот сектор с самого начала независимости Беларуси. Причем вливает в него гораздо больше денег, чем в другие сектора экономики. Не следует забывать, что 10% от населения страны работает в сельском хозяйстве и, к сожалению, они являются самыми низкооплачиваемыми работниками в экономике.

- Почему так происходит?

- Нет ни изменений, ни реформ – и в результате самым большим виновником является структура сельского хозяйства в Беларуси. 80-90% продуктов производится в колхозах и совхозах. Эффективность на этих коллективных и государственных предприятиях даже в несколько раз ниже, чем в частном сельском хозяйстве.

- За чей счет делаются дотации и субсидии?

- На данный момент белорусские власти могут позволить себе субсидировать сельское хозяйство (до 60% от всех вложений) благодаря дешевому натуральному сырью из России.

Я имею в виду дешевое сырье, благодаря которому белорусы могут дешево производить на экспорт, например, топливо или искусственные удобрения, и зарабатывать на этом. Но все это делает доход от мировых цен на сырье очень зависимым от милости Москвы. То же самое относится и к экспорту продуктов питания. Основным продовольственным рынком для Беларуси является Россия.

- То есть фактически Беларусь зависит от России и здесь?

- Россия, как сильнейшая экономика, навязывает свои решения, что вызывает очень большие ограничения для белорусов в экспорте продуктов питания на этот рынок. К тому же Россия не чурается черного пиара белорусских продуктов питания на своей территории.

Здесь достаточно лишь вспомнить, как вели себя российские СМИ, когда разразился скандал с африканской чумой свиней в Беларуси. Все эти меры контроля и фитосанитарные блокировки, которые были ужесточены после кампании в средствах массовой информации, ясно указывают на то, что они являлись попытками вытеснить белорусскую еду с российского рынка.

- У Беларуси есть надежда найти альтернативу России?

- Запад и Китай – вот альтернатива. Конечно, сельское хозяйство ЕС также субсидируется и очень конкурентоспособно. Трудно выйти на эти рынки и конкурировать с продуктами питания из Польши или других стран. В последнее время ЕС также все больше и больше открывается для экспорта продуктов питания из Украины.

Лично мне кажется, что для белорусского сельского хозяйства шанс выжить – это развивать производство экологических продуктов.

- То есть, страны Балтии и Литва прежде всего столкнутся с белорусами в борьбе за европейский и китайский рынки?

- Скорее всего, да. Если мы говорим о Европе, то многие более мелкие страны, особенно из Центральной и Восточной Европы, пытаются успешно использовать эту тенденцию – рост популярности эко-продуктов. В таких странах, как Литва, Латвия, а также Чешская Республика или Словакия, площадь земель, на которых выращивается экологические культуры, колеблется от 10 до 14 процентов, в Эстонии это до 18 процентов. Следует подчеркнуть, что белорусские фермеры с их дешевой рабочей силой и относительно дешевыми средствами производства вполне могут существовать на рынках не только ЕС, но и России или Азии.

Но для того, чтобы выйти на эти рынки потребуются реформы, колхозы и совхозы, это дремучее прошлое, если Минск продолжит за них цепляться ни к чему хорошему это не приведет.

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