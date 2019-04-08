Семь мифов о кофеине, в которые пора перестать верить 1 8.04.2019, 16:00

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Сколько на самом деле «можно» и «нельзя».

Кофеин — алкалоид, вокруг которого существует множество мифов различного градуса безумия. То его превозносят практически как эликсир здоровья и выпускают специальную… одежду с кофеином (мы не шутим!), то считают корнем зла и рекомендуют отказаться от него навсегда. Истина, как всегда, где-то посередине, и знать ее полезно: ведь мы встречаемся с этим "бодрящим другом" каждый день, пишет healthinfo.ua.

Он есть не только в чашечке привычного кофе, но и в черном и зеленом чае, какао, шоколаде, а также мате и гуаране. Его часто добавляют в энергетические напитки и газировки, в косметические средства и даже в некоторые лекарства. Если прочитать все, что пишут о кофеине в Интернете, то покажется, что он опаснее никотина. Но не все так однозначно — пришло время развенчать самые распространенные мифы о кофеине и внести окончательную ясность, сколько на самом деле "можно" и "нельзя".

Миф 1: кофеин вызывает сильную зависимость

А вот и не совсем! Вы будете удивлены, но значительная часть тех, кто "зависим" от кофе, зависит от него в большей степени психологически. Им важен привычный ритуал, настроение, которое создает напиток, или же возможность немного отвлечься от повседневных дел и чем-то себя побаловать. Но на физиологическом уровне впасть в зависимость от кофеина практически невозможно. Хоть этот алкалоид и является слабым стимулятором, а значит, употребляющие его могут страдать от "синдрома отмены", но он вызывает далеко не такое сильное привыкание организма, как тот же никотин. Его симптомы можно преодолеть всего за несколько дней. Все остальное — чистая психология.

Миф 2: кофеин способствует похудению

Увы, дорогие худеющие, чисто на кофе и зеленом чае потерять вес не получится. Да, кофеин действительно стимулирует обменные процессы в организме, но делает это совсем незначительно и всего на пару часов. Для сравнения: после 45-минутной тренировки метаболизм серьезно ускоряется более чем на десять часов, а после высокоинтенсивных силовых упражнений — почти на сутки и даже больше!

Как видите, ничего лучше старых добрых упражнений и правильного питания до сих пор нет, поэтому всерьез относиться к кофеинсодержащим напиткам как к средству для похудения, конечно же, не стоит. Однако удовольствие, полученное от чашки любимого напитка, вполне может уберечь от пищевого срыва — если, конечно, ваша "чайная церемония" не включает в себя что-нибудь сладенькое.

Миф 3: кофеин обезвоживает организм

Да-да, в ресторане к кофе нередко подают стакан воды не только для "нейтрализации" особо крепкого напитка, но и следуя этому распространенному заблуждению. Учеными доказано: очень большие дозы кофеина действительно могут повлиять на почки, вызывая мочегонный эффект. Но речь идет о таких значительных количествах алкалоида, которые средний кофеман за день потребить попросту не способен.

Кофеин тут не уникален: мочегонный эффект вызывает передозировка практически любым веществом, ведь почки сразу попытаются вывести излишек через мочу. Сам по себе кофеин диуретиком не является, а выпитая вами чашечка чая точно так же стимулирует процессы выведения жидкости из организма, как и стакан воды. К тому же нередко мы пьем горячий чай или кофе в холодную погоду, когда посещать санузел в любом случае требуется чаще.

Миф 4: кофеин помогает протрезветь

А вот этот миф не просто бесполезен, но еще и опасен. Его основание — псевдонаучное утверждение о том, что кофеин, являющийся стимулятором, встречаясь с алкоголем, действующим как депрессант, способен аннулировать его действие. На самом деле ответ на стимулятор и на депрессант — это два разнонаправленных процесса в организме, и один не способен отменить другой.

В лучшем случае кофеин никак не повлияет на выведение алкоголя, а в худшем — усугубит вред опьянения, так как телу придется расщеплять сразу два типа активных веществ, а нервной системе — реагировать на оба типа раздражителей. Еще один опасный аспект этого мифа — психологический. Согласно статистике, выпив кофейку "отрезвления ради", люди гораздо чаще попадали в автомобильные аварии и другие опасные ситуации, ведь их подводила иллюзия контроля.

Миф 5: эспрессо крепче, чем фильтр-кофе

Вот один из самых обманчивых мифов о кофеине, который тоже держится на псевдологических основаниях. Большой кувшин с разбавленным фильтр-кофе кажется нам гораздо менее "опасным", чем классическая чашечка с черным, как ночь, эспрессо. Однако количество кофеина в них (вы удивитесь!) — одинаковое, а в фильтр-кофе оно даже больше! Ведь эспрессо заваривается достаточно быстро и под высоким давлением, а через фильтр вода просачивается медленно, успевая "забрать" из заварки больше кофеина. Почему же тогда эффект от эспрессо ощутимо ярче? Все дело в концентрированном вкусе (психологический эффект), а также в том, что кувшин фильтр-кофе гораздо сложнее выпить залпом, чем крошечную чашечку. И, может быть, лучше не пытаться совершить такой подвиг?

Миф 6: кофеин вызывает болезни сердца

При развенчании этого мифа самое важное — не обелить кофеин слишком сильно. Потому что для тех, у кого проблемы с сердцем и сосудами есть изначально, он действительно вреден. Он повышает давление и создает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, с которой та не всегда может справиться, — вплоть до самых тяжелых последствий. Поэтому тем, у кого есть проблемы с сердечным здоровьем, кофеин стоит серьезно ограничить (допустимую дозировку мы приведем в конце статьи).

Однако есть и хорошая новость: изначально здоровое сердце кофеин сделать больным не может. Фремингемское исследование, длившееся почти 65 лет (!) и выяснившее основные причины сердечно-сосудистых заболеваний, показало, что кофеин не только не вредит сердцу здорового человека, но даже снижает риск смерти от инфаркта. Однако, к сожалению, далеко не каждый человек знает о том, что у него есть возможные проблемы с сосудами или сердцем, — именно это стало причиной ряда несчастных случаев, из которых и родился этот миф. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем всем, кто любит кофеинсодержащие напитки, точно выяснить, что с их сердечно-сосудистой системой все в порядке.

Миф 7: кофеин провоцирует рак

Пожалуй, самый пугающий из всех мифов о кофеине. Однако, к счастью, его можно полностью развенчать. Ученые проводили множество исследований, пытаясь найти связь между потреблением напитков и продуктов, богатых кофеином, и заболеваемостью онкологией, однако ничего порочащего не обнаружили. Даже наоборот, благодаря антиоксидантам, которые содержатся в кофе, чае и какао, их употребление… снижает риск рака, особенно всех отделов пищеварительной системы.

Например, риск онкологических заболеваний толстой кишки у людей, регулярно употребляющих кофеин в различных видах, снижен на 40%. Примерно на такую же величину был уменьшен риск рака ротовой полости и даже некоторых разновидностей онкологии мозга, печени и груди. Однако бесконтрольно пить кофе, надеясь тем самым обезопасить себя от всех возможных болезней, не стоит — все хорошо в меру.

Как же все-таки употреблять кофеин правильно?

Хоть кофеин не так вреден, как всем казалось, он все-таки остается мощным стимулятором, и передозировка им серьезно бьет по всем системам организма. Нервозность или дрожь после употребления кофеинсодержащих напитков и продуктов должны быть однозначным сигналом остановиться, а хроническая усталость на фоне ежедневного употребления кофеина означает, что, возможно, в вашем “кофейном расписании” пора сделать перерыв.

Ученые сходятся в том, что 400 мл кофеина в день — максимальная безопасная доза для взрослого человека. Это примерно пять чашек эспрессо или одна большая порция (400 мл) фильтр-кофе в сутки. Конечно, к этой черте лучше и вовсе не подбираться, ведь для каждого человека безопасная дозировка кофеина своя, и она может быть гораздо меньше указанного максимума.

Тем, кто не уверен в своем здоровье, лучше снизить максимальную дневную дозу кофеина до 200 мл (около двух чашек эспрессо или 200 мл фильтр-кофе) и проконсультироваться с врачом. Подросткам не стоит превышать цифру в 100 мл в сутки, а детям до 12 лет этот стимулятор и вовсе противопоказан: сон жизненно важен для развивающегося мозга, а вот то, что кофе способен вызвать бессонницу, — далеко не миф.