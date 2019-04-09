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Порошенко: Не может 45-миллионная страна покупать кота в мешке

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  • 9.04.2019, 9:24
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Президент Украины высказался о важности дебатов перед вторым туром.

Проведение дебатов между кандидатами в президенты является не только требованием закона, но и необходимым условием для сознательного выбора украинцев.

Об этом глава украинского государства Петр Порошенко сообщил в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Мне не интересно общение о дебатах по форме. Я считаю, что дебаты - это ключевой элемент демократии. Не может 45-миллионная страна "покупать кота в мешке" - голосовать за виртуального человека, которого она видит только по телевидению, из фильмов. Вы вправе задать вопросы и на них получить ответ. Вы имеете право услышать, а какие позиции этого кандидата по ключевым аспектам существования государства: безопасность, внешняя политика, права и свободы граждан, экономика, борьба с коррупцией, борьба с олигархами", - подчеркнул президент Украины.

Он напомнил, что требование проведения таких дебатов между кандидатами закреплено законодательно. В то же время Порошенко отметил, что считает не самым лучшим местом для проведения дебатов стадион "Потому что это не шоу, это не спектакль и это не спортивные соревнования".

"Ибо проиграет, если страна "купит кота в мешке". Не тот, кто занял второе место, а проиграет великая нация. Потому что она лишается будущего. Каждый гражданин, его супруга, его родители, его дети... И это огромная цена... Мы вправе требовать, что дебаты должны быть", - добавил Петр Порошенко.

Президент отметил, что именно поэтому он отреагировал на предложение Владимира Зеленского и сказал - стадион, так стадион. "Наберись смелости, выйди и покажи ... Чтобы страна имела возможность сознательно выбирать лидера на следующие пять лет", - добавил Петр Порошенко.

Он также напомнил, что 19 апреля, согласно закону, должны состояться дебаты в студии Общественного телевидения. Порошенко отметил, что ответственно относится к тому, что украинцы должны сознательно выбирать того, кто станет президентом страны.


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