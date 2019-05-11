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Белоруска завоевала «золото» этапа Кубка мира по академической гребле в Пловдиве

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  • 11.05.2019, 15:28

Главным стартом сезона для гребцов академического стиля станет чемпионат мира.

Белоруска Елена Фурман победила на первом этапе Кубка мира по академической гребле в классе лодок-одиночек легкого веса в болгарском Пловдиве. Наша соотечественница преодолела дистанцию в 2000 метров за 7.36,48. Второй финишировала китаянка Веньи Хуань, а третье место заняла Кения Аланис Лечуга из Мексики.

Елена Фурман в классе лодок легкого веса (неолимпийский класс) является одним из лидеров. В прошлом году она также успешно выступила в Кубке мира, а на чемпионате Европы завоевала золотую медаль. В нынешнем сезоне белорусская гребчиха постарается подтвердить свой класс.

"Гонка в Пловдиве сложилась для меня идеально. Все комфортно, уверенно держала темп. Теперь меня ожидает тренировочный сбор в Беларуси, подготовка к чемпионату Европы", — как передает БелТА, сказала после заезда спортсменка.

В классе олимпийских лодок в финалы из белорусских гребцов в Пловдиве вышли в одиночках Екатерина Карстен и Филипп Пауков, в двойке парной Татьяна Климович и Кристина Староселец, Денис Мигаль и Станислав Щербаченя. Решающие заезды в олимпийских классах лодок состоятся 12 мая.

Чемпионат Европы по гребле академической пройдет в Люцерне (Швейцария) с 1 по 2 июня. Главным же стартом сезона для гребцов академического стиля станет чемпионат мира, который с 24 августа по 1 сентября примет австрийский Линц.


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