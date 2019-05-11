Фотофакт: Какие киноляпы фанаты обнаружили в сериале «Игры престолов» 11.05.2019, 17:57

Cтаканчик кофе - не единичный случай.

Зоркие поклонники «Игры престолов» недавно заметили в четвертой серии восьмого сезона стаканчик кофе, что вызвало бурю обсуждений в интернете. Самые придирчивые зрители решили присмотреться внимательнее и нашли в сериале множество других киноляпов. Промахи режиссеров и операторов видны невооруженным глазом даже в самых известных сценах.

Смотрите подборку погрешностей, которые заметили внимательные поклонники культового сериала, в материале Bigpicture.

Фанаты «Игры Престолов» высмеивают создателей сериала за постоянно растущее количество киноляпов. Недавно они заметили стаканчик кофе на столе в четвертой серии финального сезона.

Критики, которые внимательно отследили промахи режиссеров, указывают и на многие другие недочеты в фильме.

Киноляпы начали появляться на экране с самой первой серии первого сезона. Мужчина из массовки одет в джинсы и куртку, которые вряд ли могли существовать во время событий, происходящих в фильме.

Древний мир «Игры Престолов» получил современную деталь: в пятом сезоне в серии «Милосердие Матери» побежденный Станнис Баратеон сидит на земле, а рядом с его ногой торчит компьютерный провод.

Волшебная салфетка Тириона: в течение 30-секундной беседы между Тирионом и его сестрой Серсеей во втором сезоне его салфетка двигается по себе: перемещается с доспехов на стол, потом на кресло и обратно «запрыгивает» на доспехи.

Резиновый меч Джона Сноу: в шестом сезоне в «Битве Бастардов» отдел реквизита ошибся и дал могущественному воину гнущийся резиновый меч.

Плеть-кинжал Нимерии Сэнд: в пятом сезоне Нимерия Сэнд бежит, чтобы взять в плен юную Мирцеллу, держа плеть в руке, но когда достигает цели, плеть превращается в кинжал.

Исчезающие шрамы Джона Сноу: в седьмом сезоне он получает ранения, от которых остаются шрамы на лбу и груди. В следующей сцене они таинственным образом исчезают.

Передал ли Джорах серую хворь Матери Драконов? В серии «Танец Драконов» пятого сезона Джорах хватает Дейенерис Таргариен правой рукой, но на следующих кадрах видно, что он держит ее левой рукой — той, что была заражена опасной болезнью.

Выпьем кофейку? Поклонники «Игры Престолов» быстро заметили стаканчик кофе в четвертой серии восьмого сезона.

Это из «Старбакса»? Несмотря на суматоху, которая происходила в сцене, фанаты сконцентрировались на случайно попавшем на стол в замке Винтерфелл кофейном стакане.

Поклонники расстроились, когда увидели, что создатели фильма «удалили» моря вокруг Королевской Гавани в четвертой серии восьмого сезона.

Как пройти к пляжу? Королевская Гавань, центральная точка «Игры Престолов», напоминает отдаленную пустыню в последней серии фантастической киноэпопеи.

Несмотря на захватывающий сюжет и потрясающую съемку, в культовом сериале тоже случаются ляпы. Создатели фильма — живые люди, которые иногда упускают из виду некоторые детали, но поклонники «Игры Престолов» с радостью им помогают и указывают на промахи. С нетерпением ждем последних серий, чтобы увидеть, в том числе, какими оплошностями повеселят нас киношники на этот раз.