Вылетевший в Самару Sukhoi Superjet вернули в Шереметьево 12 13.05.2019, 9:43

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В кабине пилотов возникла проблема с давлением?

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), вылетевший в ночь на понедельник из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Пилоты развернули самолет в обратную сторону в районе города Владимира, сообщает Радио Свобода.

В компании "Аэрофлот", которой принадлежит самолет, информацию об инциденте официально не комментируют.

Согласно онлайн-табло аэропорта Самары, рейс SU 1206 отменен. Обратный рейс SU 1207 из Самары в Москву, который должен был вылететь в половине шестого утра по местному времени также отменен.

Позже источник в службах московского аэропорта сообщил Интерфаксу, что "Суперджет" вернулся в Шереметьево из-за проблем с созданием безопасного давления в кабине пилотов.

После катастрофы самолета "Суперджет"100 в Шереметьево 5 мая, жертвами которой стал 41 человек, российское правительство не стало вводить временные ограничения на полеты этого типа самолета, однако компания "Аэрофлот" стала отменять рейсы самостоятельно. За неделю компания отменила около 50 рейсов SSJ 100.