Житель Лунинца скончался в райотделе милиции 18.05.2019, 18:11

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Фото: media-polesye.by

Родственники утверждают, что мужчина скончался от нанесенных побоев.

Читатели сообщили «Медиа-Полесье»:

«О погибшем известно, что ему было 40 лет, а звали его Александр Богдан. Родственники покойного утверждают, что милиционеры избили Александра до смерти. Так ли это на самом деле - будет разбираться судебно-медицинская экспертиза, для проведения которой тело повезли в Пинск. Проводится служебная проверка».

Как журналисты выяснили, пьяный мужчина сидел на скамейке возле почты. Прохожие сообщили об этом в милицию. Его доставили в отдел. Здесь, прямо в фойе, ему стало плохо. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть.

Зам.начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец, к которому обратились за комментарием, рассказать о произошедшем отказался.

Проверку по факту смерти проводит райотдел Следственого комитета. Начальник РОСК Андрей Лукашевич сообщил: мужчине стало плохо на фоне алкоголя, «смерть не носит насильственный характер», есть видеозапись с камер видеонаблюдения, как ему стало плохо, когда он сидел на диване в фойе. Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.