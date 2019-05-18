200 российских вагонов для Крыма 2 18.05.2019, 20:40

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Как РЖД пытается обойти санкции за поставки на полуостров.

«Российские железные дороги» выплатят российскому государству дивиденды за 2018 год не деньгами, а железнодорожными вагонами на общую сумму в 12 миллиардов российских рублей, – об этом сообщает российское издание РБК. По одной из версий, вагоны направят в аннексированный Крым, а РЖД таким образом не попадет под действие европейских и американских санкций, пишет сайт Крым.Реалии.

В Крыму после аннексии железнодорожными перевозками занимается государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога», которое формально никак не связано с РЖД. Ранее крымские железнодорожники пообещали продавать билеты на поезда, которые пойдут по мосту через Керченский пролив, уже с 9 декабря 2019 года.

Бывший заместитель министра инфраструктуры Украины Александр Кава считает такой потенциальный обход санкций рациональным шагом со стороны РЖД.

– В структуру РЖД входят логистические компании, которые обеспечивают перевозку товаров по всему миру. В принципе, компанию создали по примеру государственных железных дорог Германии. РЖД гораздо меньше, чем российские авиакомпании, зависит от поставщиков продукции из Европы, с США очень небольшие связи. Что до передачи вагонов в качестве дивидендов, это право правительства России и менеджмента компании РЖД решить, как им осуществлять перевозки между территорией Крыма и остальными регионами. В принципе, ничего нерационального тут нет, тем более есть много прецедентов, когда в самой России, помимо РЖД, работают другие операторы. Всем известный «Аэроэкспресс» занимается перевозками между аэропортами Москвы и центром города, есть подразделение в Якутии, которое не принадлежит РЖД.

аВсего с декабря 2019 года на полуостров по мосту через Керченский пролив планируют пустить 10 маршрутов пассажирских поездов: Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Феодосия, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь, Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Брянск – Симферополь, Кисловодск – Симферополь.

Украинский транспортный эксперт Вячеслав Коновалов выражает сомнения в том, что такие маршруты будут востребованными.

– У РЖД очень большой международный бизнес, грузовые перевозки. Не дай бог там как-то засветиться, потому они и на Донбассе принципиально дистанцируются, мол, мы ни при чем, уголь не возим. Другой вопрос, зачем им передавать вагоны в Крым. У них оставалось, насколько я помню, до сотни вагонов. Нужно просто их модернизировать, и можно было бы и их использовать. В Крыму именно сама логистика железнодорожная не дает пассажирам комфортной перевозки – представьте, из Керчи ехать в Симферополь через Джанкой. Какой дурак так поедет? Тем более что поезда дальнего следования и в советские времена были непопулярны, и сейчас тем более. Это будет такая образцово-показательная поездка: вот мы добрались!

По оценке Вячеслава Коновалова, один вагон стоит примерно миллион долларов, то есть на 12 миллиардов рублей по нынешнему курсу можно приобрести около 200 вагонов.

Директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов полагает, что грузоперевозки железной дорогой будут востребованы только из России в Крым.

– Грузы есть в России – это прежде всего товары широкого потребления для населения Крыма, то, что сейчас перевозится автотранспортом. Что до поставок из Крыма в Россию, возможно, привяжут к железнодорожным ветками такие предприятия, как «Крымская сода», «Крымский титан», которые до аннексии полуострова были ориентированы исключительно на экспорт. Но я не думаю, что в Крыму производится такое количество продукции, которая массово будет вывозиться с полуострова именно железной дорогой. То же вино будут перевозить автотранспортом.