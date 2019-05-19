Премьер-министр Польши анонсировал очередные 500+ 1 19.05.2019, 17:31

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Матеуш Моравецкий

Ежемесячную дотацию будут получать поляки с ограниченными возможностями.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий, выступая на избирательной конвенции «Право и справедливость» перед выборами в Европарламент, анонсировал новую социальную дотацию, передает «Радио Польша».

«В ближайшие несколько месяцев мы хотим перечислять инвалидам старше 18 лет, которые совершенно не способны к самостоятельной жизни, постоянную ежемесячную дотацию в размере – скорее всего – 500 злотых», - сказал глава польского правительства.

Как подчеркнул польский премьер, его партия видит проблемы обычного человека и старается их решать.

«Мы стараемся путем результативных действий сделать так, чтобы ситуация стала нормальной, чтобы правительство работало на благо всех людей в Польше, всего общества», - сказал Моравецкий.

Он также добавил, что в рамках своей социальной политики правительство показало, что политику можно вести от сердца.