Диетологи выделили 10 самых здоровых продуктов на планете 20.05.2019, 14:02

Kачество нашей жизни напрямую зависит от того, какие продукты мы употребляем в пищу.

Постулат о том, что «ты то, что ты ешь» в образной форме отлично иллюстрирует тот факт, что качество нашей жизни напрямую зависит от того, какие продукты мы употребляем в пищу. Не секрет, что продукты могут разительно отличаться по своей питательной ценности, однако некоторые из них намного превосходят собой другие, по количеству содержащихся в них микроэлементов и полезных веществ. Диетологи выделили 10 продуктов, которые без сомнения можно назвать самыми здоровыми на планете, информирует healthinfo.ua.

Лимоны

Всего один лимон содержит более чем 100 процентов вашей дневной дозы витамина С. А он, как известно, является лучшим антиоксидантом и панацеей от воспалительных процессов любого рода. Кроме того, он контролирует уровень холестерина в вашей крови и помогает связкам и костям оставаться эластичными и упругими.

Брокколи

Одна чашка брокколи в день содержит более чем 100 процентов витамина группы К и 200 процентов от дневной нормы витамина С, что больше чем в лимоне и даже в елочных иголках. В пересчёте на 100 калорий брокколи содержит больше белка, чем говядина. Этот овощ богат микроэлементами и витаминами, особенно С и К. По содержанию витамина А брокколи превосходит все капустные растения.

Темный шоколад

1/4 плитки темного шоколада в день (при условии, что он сделан из натуральных какао-бобов без примесей промышленных жиров) станет вашей страховкой от накопления «плохого» холестерина и проблем с артериальным давлением.

Картофель

Картофель может отличаться по количеству содержащихся в нем веществ довольно разительно, однако он является надежным источником пищевых волокон и сложных углеводов. В картофеле есть и другие полезные присадки вроде фолита и иммунностимулирующего витамина А.

Лосось

Идеальный источник белка и жиров омега-3, которые снижают риск заболеваний любого рода, лосось является продуктом, на основе которого можно построить целый рацион. 100 граммов филе лосося в день могут предотвратить развитие всех без исключения возрастных болезней, включая синдром Альцгеймера и старческий склероз.

Грецкие орехи

Маленькие ядра грецкого ореха являют собой невероятно питательный продукт, который способен закрыть потребность в омега-3 жирных кислотах. Грецкие орехи и орехи в целом являются прекрасной альтернативой мясу в вопросе получения белка.

Авокадо

Ацтеки называли его ауакатль — «лесное масло». Такое наименование удивительно точно подходит этому плоду, который представляет собой уникальный продукт, способный дать организму огромный заряд витаминов, микроэлементов и полезных жиров, способных нормализовать и улучшить обмен веществ. В этом фрукте содержится много калия, который обладает противоаритмическими свойствами. Другой важный элемент, содержащийся в авокадо, глютатион — мощный антиоксидант.

Чеснок

Мощный борец за права иммунитета содержит фитонциды — уникальные растительные природные летучие соединения, которые способны активировать центры по борьбе с бактериями, понижать уровень холестерина и контролировать кровяное давление.

Шпинат

Шпинат содержит лютеин и цеаксантин — два мощных антиоксиданта, которые полезны также для здоровья и нормального функционирования глазной мышцы. Консервированный шпинат не менее полезен чем свежий — за счет ферментации в нем высвобождаются углеводные соединения, которые чрезвычайно нужны нашему пищеварению.

Бобы

Бобы являются главным источником белка растительного происхождения. Совсем необязательно есть их каждый день — достаточно того, что всего четыре чашки фасоли в неделю снижают риск инфаркта на 22 процента. Кроме того, бобы являются лучшим инструментом для очистки организма и защиты его от раковых образований и злокачественных опухолей.