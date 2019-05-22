Глава администрации Зеленского: Вопросы о переговорах с РФ по Донбассу могут быть вынесены на референдум 19 22.05.2019, 7:53

3,015

Андрей Богдан

Фото: УНІАН

Андрей Богдан выступил с заявлением.

Вопросы, которые касаются договоренностей с Россией по конфликту на Донбассе, могут быть вынесены на всеукраинский референдум. Об этом 21 мая в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан, сообщает gordonua.com.

"Сам [президент Украины] Владимир Зеленский декларировал в своих выступлениях, что мы рассматриваем вопросы оформления каких-то договоренностей и вынесения их на референдум. Все-таки должны не политики только говорить, а народ... о достижении мирных договоренностей с Россией. Чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент принял решение", – сказал он.

Глава АП отметил, что речь идет о проблемных точках для восприятия, которые могут быть вынесены на референдум.

"Чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы народ, само общество приняло такое решение – подходят ли те или иные договоренности", – подчеркнул Богдан.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины.

21 мая он назначил главой Администрации Президента юриста Андрея Богдана.