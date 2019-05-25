Игроки минского «Динамо» не получают зарплату 7 25.05.2019, 8:42

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Фото: dinamo-minsk.by

Но продолжают играть.

Главный тренер столичного «Динамо» Роман Пилипчук на пресс-конференции после победы над «Ислочью» был краток и просто поблагодарил своих игроков за терпение. Его слова приводит клубная пресс-служба.

— Я сегодня хочу просто поклониться своим футболистам. И поблагодарить их за то, что в той ситуации, в которой находятся, они выходят и играют, честно делают свою работу. Сегодня они очередной раз это доказали.

Игроки, которые очень долгий срок не получают заработную плату и премиальные, выходят и делают свою работу. Сегодня я им благодарен за все: за понимание, за ту игру, которую они сегодня показали.

Напомним, что легендарный клуб продолжает лихорадить, его «отжал» у Юрия Чижа Мингорисполком, а сам бизнесмен с прошлого года не вкладывает в его развитие.