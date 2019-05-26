За «ремонт» в подъезде белорусам выставили астрономическую сумму 2 26.05.2019, 11:09

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Фото: kurjer.info

Жильцы отказались, но ремонт начали без их согласия.

Четыре года в Беларуси действует постановление, согласно которому собственники квартир должны ремонтировать подъезды за свой счет. Страсти по этому поводу не утихают. В редакцию «Кур'ера» обратились случчане с жалобой на то, что коммунальные службы выставили им «космическую» сумму — по 182 и 225 рублей с двух- и трехкомнатных квартир соответственно.

Жильцы отказываются платить. Однако ремонтные работы уже начали без их согласия. И оказывается, ЖЭУ имеет на это право.

Ремонт нужен, но по адекватной цене

В понедельник, 20 мая, во втором подъезде девятиэтажного дома № 221 по улице Ленина начался ремонт. Инициировало его ЖЭУ. В середине февраля они провели собрание с жильцами. Обсуждали, что нужно сделать и готовы ли жильцы заплатить. Все присутствующие согласились, что ремонт нужен — в подъезде на протяжении 30 лет ничего не делали.

После собрания коммунальщики сделали замеры и составили смету. В подъезде планируется покрасить потолки, стены, двери, оконные рамы, лестничные перила, решетки, почтовые ящики, клапан мусоропровода, радиатор отопления. За косметический ремонт выставили счет — почти 7 300 рублей. Из них затраты на материалы — 732 рубля.

За текущий ремонт в подъезде жильцам выставили счёт — почти 7 300 рублей. Фото: Наталия Жаврид

Фото: kurjer.info

«Раз есть постановление, что должны оплачивать собственники, мы согласны. Но готовы оплатить только расходы на материалы и работу строителей. Почему мы должны делать прибыль предприятию в размере 1 337 рублей? Почему мы должны оплачивать социальное страхование сотрудников в размере почти 1 000 рублей?» — возмущается Галина Бурдыкалова, жительница подъезда.

Еще один квартирант Василий Копин добавляет, что на собрании коммунальщики называли примерную стоимость ремонта — около 5 000 рублей. На деле оказалось намного больше.

Мужчина сказал, что он на протяжении 30-ти лет отчислял деньги, чтобы у ЖКХ были средства сделать текущий ремонт подъезда. «Так они с меня хотят содрать шкуру еще», — говорит мужчина.

Жильцы добавляют, что не все их пожелания учли. На собрании просили отремонтировать еще и подвал, в котором после дождей постоянно стоит вода. Из-за чего в квартирах на первом этаже на стенах появилась плесень и грибок. «Чернота страшная! Вызывала человека с тепловизором. Он сказал, что нужно устранять проблему в подвале. Я с 2007 года обиваю пороги начальников. В ответ получила следующее: «Открывайте чаще окна для проветривания». А жить с вонью невыносимо», — рассказывает Галина Бурдыкалова.

Галина Бурдыкалова попросила отремонтировать и подвал: в нём постоянно стоит вода. Из-за чего у неё в квартире на всех стенах пошла плесень и грибок.

Фото: kurjer.info

Фото: kurjer.info

Галина Бурдыкалова попросила отремонтировать и подвал: в нем постоянно стоит вода. Из-за чего у нее в квартире на всех стенах пошла плесень и грибок.

Ее соседка Людмила Дуболеко подключается к разговору. Она рассказывает, что ремонт делают три женщины. Сказали, что за месяц управятся. «В марте делали ремонт в четвертом подъезде. Им выставили счет меньше, чем нам: 130 рублей с 1-комнатной квартиры, 170 рублей — с „двушки“, 240 рублей — с четырехкомнатной. Жильцы до сих пор возмущаются, что работу сделали недобросовестно. Жаловались в Комитет госконтроля — и безрезультатно», — разводит руками Людмила Михайловна.

Василий Копин говорит, что клапан мусоропровода давно сгнил. Крышку надо менять. А её собираются просто покрасить.

Фото: kurjer.info

К тому же Василий Копин уверен, что коммунальщики неправильно произвели замеры. В смете указано, что эта батарея — 5 кв.м. А по мнению мужчины, здесь и 1 квадратного метра нет.

Фото: kurjer.info

Василий Копин говорит, что клапан мусоропровода давно сгнил. Крышку надо менять. А ее собираются просто покрасить.

К тому же Василий Копин уверен, что коммунальщики неправильно произвели замеры. В смете указано, что эта батарея — 5 кв.м. А по мнению мужчины, здесь и 1 квадратного метра нет.

По закону — все честно

Жильцы подъезда отказываются оплачивать выставленный счет. Они просят коммунальные службы сделать перерасценку и оценить ремонт адекватно.

Специалисты КУП «Слуцкое ЖКХ» отвечают, что все расчеты произведены по законодательству. «Есть официальные программы, с помощью которых составляются расчетные сметы. Мы никого не обманываем», — сказала Ирина Гриневич, инженер производственно-технического отдела.

Елена Корженевская, заместитель директора Слуцкого ЖКХ по идеологической работе, добавила, что процентовки составлены верно. Если у жильцов есть сомнения или вопросы — пусть обращаются к их специалистам. Каждому в письменном виде все подробно объяснят.

Несмотря на протесты жильцов подъезда, ремонтные работы уже начались без их согласия. По их завершении собственники обязаны оплатить счет в течение трех месяцев.

Жильцы согласны — ремонт в подъезде нужен. Но по адекватной цене.

Фото: kurjer.info

Фото: kurjer.info

Жильцы согласны — ремонт в подъезде нужен. Но по адекватной цене.

«В связи с постановлением нам разрешается начинать ремонт без согласия жильцов. Подъезд находится в плохом состоянии. Мы дважды проводили собрание. Отдали всем расчетные сметы. Спустя месяц мы имеем право начать работы без согласия жильцов, — говорит Сергей Иванов, начальник ЖЭУ-2. — Все процентовки составлены на основании официальной программы по выполнению ремонтных работ. Мы и так сделали расчеты для косметического ремонта с минимальными затратами, чтобы людям было доступнее. А их все не устраивает».

Альтернативный вариант

«Кур'ер» узнал, что некоторые случчане делали ремонт подъездов, нанимая частные фирмы. И им это выходило дешевле.

Игорь Погребицкий, руководитель ООО «Экосистемы недвижимости», подтверждает, что иногда услуги частников могут оказаться дешевле. При этом отметив, что среднего ценника нет — с каждым клиентом все индивидуально. Зависит от объема работ и качества стройматериалов.

«У ЖКХ процентовка может быть выше, потому что и расходных статей больше. К примеру, зарплаты нужно платить не только тем, кто выполняет строительные работы, но и инженеру, и бухгалтеру, и директору. Всему управленческому аппарату. Таких расходников много — от обслуживания транспорта до объектов недвижимости. И все они заложены в итоговую калькуляцию», — объясняет эксперт.

По его словам, если жильцы не согласны с выставленной суммой, они могут составить коллективное письмо в Комитет госконтроля для проверки корректности составления документа. «Возможно, дешевле не станет. Но зато все перепроверят», — добавляет собеседник.

Однако эксперт уверен, что страсти жильцов с домоуправлением связаны из-за белорусского менталитета. «У людей очень низкие доходы, поэтому какую сумму ни назови — все будет дорого. Это уже заложено в нашем менталитете», — считает Игорь Погребицкий.

СПРАВКА. Согласно приказу ЖКХ № 5 от 4 апреля 2015 года, работы по текущему ремонту выполняются исключительно за счет жильцов. В перечень входят: заделка выбоин, трещин в полу и стенах, восстановление штукатурки и облицовки стен и потолков в подъездах, замена элементов мусоропровода, малярные работы — окраска стен, потолков, мусоропроводов, почтовых ящиков, решеток, оконных и дверных заполнений, перил и поручней. Для начала текущего ремонта согласие жильцов необязательно.

«Кур'ер» знает примеры, когда случчане делали ремонты в подъездах, обращаясь напрямую за услугами к частным фирмам. Жильцам обходилось это дешевле.