Брестское «Динамо» разгромило «Неман», забив шесть мячей 1 26.05.2019, 11:55

Фото: "Динамо-Брест".

Брестчане вернулись на первое место в национальном футбольном чемпионате.

Брестское "Динамо" разгромило "Неман" в домашнем матче 9-го тура национального чемпионата — 6:1, сообщает pressball.by.

Брестчане одержали четвертую победу подряд и вернулось на первое место в таблице. "Динамо" остается единственной пока непобедимой командой в высшей лиге-2019.

ДИНАМО Бр — НЕМАН — 6:1

Брест. 25 мая. ОСК "Брестский". 20.45. 9296 зрителей.

Судьи — Е.Наумов, И.Спургяш (оба — Минск), А.Войтешонок (Осиповичи).

ДИНАМО Бр: Гутор, Витус, Кики, Дуарте, Веретило, Нойок, Кисляк, Милевский, Нехайчик (к) (Савицкий, 64), Фамейе (Никифоренко, 70), Лаптев (Хобленко, 42).

Запасные: Павлюченко, Кацикас, Павловец, Юзепчук.

НЕМАН: Курганский (к), Вессели, Горбач, Кантария, Бебе, Бабичев, Якимов (Рудик, 54), Легчилин, Евдокимов (Алыкулов, 68), М.Яблонский, Рассадкин.

Запасные: Шишлов, А.Концевой, Жуковский, Забелин, М.Лукашевич.

ГОЛЫ: 1:0 — Лаптев (35). 2:0 — Фамейе (39). 3:0 — Хобенко (50). 4:0 — Нойок (59). 5:0 — Дуарте (67). 5:1 — Бабичев (72). 6:1 — Савицкий (81).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нойок (28), Милевский (63), Рудик (63), Евдокимов (66), Яблонский (77), Яблонский (90).

УДАЛЕНИЕ: Яблонский (90).