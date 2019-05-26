Брестское «Динамо» разгромило «Неман», забив шесть мячей

Брестское «Динамо» разгромило «Неман», забив шесть мячей1
- 26.05.2019, 11:55
Брестчане вернулись на первое место в национальном футбольном чемпионате.
Брестское "Динамо" разгромило "Неман" в домашнем матче 9-го тура национального чемпионата — 6:1, сообщает pressball.by.
Брестчане одержали четвертую победу подряд и вернулось на первое место в таблице. "Динамо" остается единственной пока непобедимой командой в высшей лиге-2019.
ДИНАМО Бр — НЕМАН — 6:1
Брест. 25 мая. ОСК "Брестский". 20.45. 9296 зрителей.
Судьи — Е.Наумов, И.Спургяш (оба — Минск), А.Войтешонок (Осиповичи).
ДИНАМО Бр: Гутор, Витус, Кики, Дуарте, Веретило, Нойок, Кисляк, Милевский, Нехайчик (к) (Савицкий, 64), Фамейе (Никифоренко, 70), Лаптев (Хобленко, 42).
Запасные: Павлюченко, Кацикас, Павловец, Юзепчук.
НЕМАН: Курганский (к), Вессели, Горбач, Кантария, Бебе, Бабичев, Якимов (Рудик, 54), Легчилин, Евдокимов (Алыкулов, 68), М.Яблонский, Рассадкин.
Запасные: Шишлов, А.Концевой, Жуковский, Забелин, М.Лукашевич.
ГОЛЫ: 1:0 — Лаптев (35). 2:0 — Фамейе (39). 3:0 — Хобенко (50). 4:0 — Нойок (59). 5:0 — Дуарте (67). 5:1 — Бабичев (72). 6:1 — Савицкий (81).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Нойок (28), Милевский (63), Рудик (63), Евдокимов (66), Яблонский (77), Яблонский (90).
УДАЛЕНИЕ: Яблонский (90).