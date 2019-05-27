Витебских учителей заставляют скидываться на «славянский базар»? 19 27.05.2019, 16:43

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Иллюстрационное фото

Приказ поступил из отдела образования Витебска.

Belsat.eu получил информацию от читателей, что в администрации учебных заведений города Витебска из отдела образования поступил приказ выкупать билеты на мероприятия фестиваля.

«Поступил звонок в администрации всех школ Витебска с требованиями выкупить билеты на концерт молодых исполнителей «Славянского базара – 2019». Заставляют коллектив выкупить по 20 рублей за штуку. Сдать деньги нужно обязательно», – написали журналистам.

В пресс-службе «Славянского базара» сообщили, что не имеют полномочий вынуждать кого-то приобретать билеты:

«Лучше обращайтесь в горисполком. Мы занимаемся только информационные рассылки и по учреждениям, рекламой».

Связаться с начальником отдела образования Витебского горисполкома не удалось. Игорь Кируценко не поднял трубку.

Также удалось поговорить с руководством нескольких школ.

«У нас для этого есть профкомитет и другие источники. Безналичный расчет проводим только. Ну, откуда в профкомитете деньги? Отчисления. Мы даем билеты наилучшим, среди педагогов, учащимся, даже родителям. Никто ни с кого денег не стрясает», – сообщил директор школы № 11.

В школе № 4 были более лаконичны и также опровергли принуждение в приобретении билетов.

В школе № 2 выкупили 22 билета. Однако насильно или нет, директор не знает:

«Я только из отпуска вернулась. Знаю, что покупали билеты, но насильно или нет, нужно спросить. Раньше их из профкомитетов как-то частично оплачивали».

О том, что горисполком «рекомендовал» приобрести билеты на «славянский базар», журналистам рассказали в школе № 22:

«Все делаем через профсоюзы. Кто заслужил, тому и даем. Все для людей. Поощряем лучших, и чтобы парами могли идти, рядом сидеть».