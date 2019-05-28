В США умер основатель Human Rights Watch 28.05.2019, 14:54

Роберт Бернштейн

Роберт Бернштейн был правозащитником, а также основал крупную издательскую корпорацию.

В Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер правозащитник и издатель, основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн, передает liga.net cо ссылкой на The New York Times.

Human Rights Watch - неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Бернштейн, как отмечается, превратил компорацию Random House в "международного издательского гиганта". Сам Бернштейн "отстаивал политическое несогласие и свободу выражения мысли".

Его смерть в больнице подтвердил сын Питер.