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В США умер основатель Human Rights Watch

  • 28.05.2019, 14:54
Роберт Бернштейн

Роберт Бернштейн был правозащитником, а также основал крупную издательскую корпорацию.

В Нью-Йорке в возрасте 96 лет умер правозащитник и издатель, основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн, передает liga.net cо ссылкой на The New York Times.

Human Rights Watch - неправительственная организация со штаб-квартирой в США, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.

Бернштейн, как отмечается, превратил компорацию Random House в "международного издательского гиганта". Сам Бернштейн "отстаивал политическое несогласие и свободу выражения мысли".

Его смерть в больнице подтвердил сын Питер.


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