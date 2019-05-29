Фотофакт: во время непогоды в Минске снесло часть дома
- 29.05.2019, 19:19
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Повреждены три автомобиля.
В Минске во время непогоды сорвало часть конструкции жилого дома. Также пользователи сообщают о потопах под мостами.
В районе Запорожской площади в Минске часть частного жилого дома оказалась на проезжей части. Повреждены три автомобиля, пострадавших нет.
— На эту минуту — самое серьезное из случившегося, — сообщают в МЧС.
Также читатели tut.by сообщают, что залило под мостом на Мирошниченко возле торгового центра «Экспобел», а также под мостом на МКАД, на пересечении с проспектом Независимости.
Минск, район Запорожской площади. Часть конструкции частного жилого дома оказалась на проезжей части. Повреждены три автомобиля, пострадавших нет. На эту минуту - самое серьёзное из случившегося. pic.twitter.com/283JwLEmXz— 112.by МЧС Беларуси (@112by) May 29, 2019