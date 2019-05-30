Видеофакт: Как с частного дома в Минске сорвало крышу 30.05.2019, 12:52

Фото: МЧС Беларуси

В среду в столице разыгралась непогода.

Крыша, улетевшая с частного дома , расположенного на Запорожской площади Минска, натворила вчера бед — перекрыла две полосы движения, оборвала контактную троллейбусную сеть и повредила три автомобиля, пишет onliner.by.

Что уже говорить о состоянии хозяев дома, которые в одночасье лишились кровли. Вчера было опубликовано много фото с места событий, а сегодня утром минчанин Виктор поделился видео того самого момента, когда «крыша поехала».