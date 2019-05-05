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РФ не исключает выхода из конвенции о правах человека

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  • 5.05.2019, 16:43
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Фото с сайта gazeta.ru

Россия может выйти из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека.

Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Совете Европы Иван Солтановский.

Солтановский, в частности, отметил, что российским парламентариям должна быть предоставлена возможность на равных со всеми участвовать в выборах генерального секретаря организации, которые пройдут в июне. Если компромисс по этому вопросу найден не будет, то Россия, по словам Солтановского, рассматривает все варианты развития событий, в том числе – выход из Совета Европы и Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.


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