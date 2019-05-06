Израиль и Украина планируют начать совместное производство беспилотников 6.05.2019, 21:15

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Об этом сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион.

Израиль и Украина могут начать совместное производство военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион на еврейской конференции, передает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о перспективах сотрудничества Украины и Израиля в сфере военного производства, посол не исключил возможность изготовления беспилотников.

"Мы находимся в состоянии войны с другой страной. Поэтому нам очень тяжело, когда мы одной рукой должны держать щит, а другой строить нашу страну. Это ноу-хау, которое мы бы хотели разделить с Украиной. Но, возможно, существует нечто кроме беспилотников, что мы бы могли производить совместно с Украиной", - сообщил Лион.

Посол также рассказал, что сейчас Израиль предоставляет Украине помощь в создании реабилитационного госпиталя для военных в Днепре.

"В войне важно не только военное оборудование, но и дух людей. Чтобы люди снова могли адаптироваться в обществе, когда они вернутся с фронта. Мы работаем над созданием реабилитационного госпиталя в Днепре для того, чтобы реабилитировать военных", - заявил Лион.