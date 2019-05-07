Немецкий авиаэксперт: Sukhoi Superjet загорелся до посадки в Шереметьево 7.05.2019, 13:44

Фото: ТАСС

Причину аварии надо искать в технической стороне самолета.

В Германии внимательно следят за катастрофой, случившейся вечером воскресенья, 5 мая, в московском аэропорту Шереметьево, где во время аварийной посадки загорелся летевший рейсом SU1492 самолет SSJ-100 Sukhoi Superjet. Из 78 человек на борту лайнера "Аэрофлота" удалось спастись, по последним данным, только 37. Пока идет расследование причин трагедии, многие наблюдатели на основании имеющейся информации высказывают собственные оценки произошедшего.

Эксперт по воздушному транспорту и глава коммуникационного агентства Expairtise Communications Хайнрих Гроссбонгардт (Heinrich Großbongardt) в интервью DW поделился мнением о том, почему к аварийному самолету не сразу подъехали пожарные машины, и что на самом деле могло заставить пилотов пытаться как можно быстрее посадить самолет.

- Не только пилот, но и другие свидетели утверждают, что в самолет попала молния. У вас есть объяснение, почему в таком случае пропала связь с диспетчерами, а аварийная связь то работала, то нет? Вообще, нам всё известно о влиянии молнии, попавшей в самолет?

- То, что именно молния стала причиной аварии, маловероятно. Самолеты тестируют, во время испытаний они специально залетают в грозовые облака. По идее, ничего страшного произойти в результате (попадания молнии. - Ред.) не может. А вот то, что оборвалась связь, указывает на огонь на борту. Вероятно, еще на раннем этапе возгорания были повреждены важные кабели, что помешало коммуникации пилота с диспетчерами, так что им пришлось пользоваться другими средствами.

- Вы видите причину ЧП в огне на борту?

- Да, удар молнии мне кажется очень маловероятной причиной. В последние годы, даже десятилетия, не было примеров крушения пассажирских самолетов в результате удара молнии. Мне кажется, следует искать причину в технической стороне.

- Что вас привело к предположению, что именно огонь стал причиной вынужденной посадки?

- Пожар должен был начаться до посадки, иначе он не приобрел бы такого масштаба. Во-первых, сама по себе жесткая посадка еще не приводит к пожару. Во-вторых, факт потери коммуникации с бортом. Третье, резкое снижение самолета. Данные радаров показывают, что пилоты пытались как можно быстрее вернуть его на землю. Для меня это три четких признака того, что огонь должен был возникнуть еще до посадки.

- Но если, как вы полагаете, огонь на борту возник до посадки, то причиной возгорания мог быть технический дефект. Как вы в этой связи смотрите на возможность до выяснения всех обстоятельств прекратить полеты "Суперджетов"?

- Если есть указания на то, что это мог быть технический дефект, то мой ответ: да, их надо оставлять на земле. Потому что огонь на борту относится к самым ужасным вещам, которые могут произойти.

- Какие могут быть причины, по которым экипаж самолета не опустошил топливные баки до посадки?

- Если на борту возгорание, может быть только одно (действие. - Ред.) - как можно скорее приземлиться в ближайшем аэропорту. Это главный приоритет для пилотов, потому что на самом деле есть немного времени, чтобы спасти самолет и пассажиров. У самолетов такого типа нет возможности сбрасывать топливо, такое бывает только у дальнемагистральных лайнеров. Так что пилоты действительно могли сделать только то, что они сделали: как можно скорее вернуться в аэропорт и приземлиться с полным баком.

- А разве не должны были уже стоять пожарные на взлетно-посадочной полосе? На видео с момента посадки видно, что их не было. Хотя на тот момент должно было быть известно, что аварийную посадку совершает самолет с полными баками?

- Я тоже задался этим вопросом. Но потом я увидел по данным радаров, что пилоты через транспондер, который посылает определенные сигналы для систем безопасности полетов в момент, когда самолет попадает на радары, отправляли сигнал 7600. Это означает: "Мы не можем вести коммуникацию". И уже только непосредственно перед посадкой транспондер стал посылать сигнал 7700, означающий: "У нас ЧП". Перед посадкой пожарные службы еще не знали, что их ожидает, судя по всему, и только перед посадкой они получили сигнал тревоги и через две минуты оказались у воздушного судна.

- Вы говорите: незадолго до посадки. Речь идет о секундах или минутах?

- Речь идет о нескольких минутах - из тех указаний времени, которые я видел, определить точнее невозможно, но это было очень, очень поздно.

- Свидетели утверждают, и на любительские видео попали кадры того, как некоторые пассажиры взяли с собой ручную кладь. Никого не обвиняя, в то же время нельзя не заметить, что это могло стать одной из причин задержки при эвакуации. Вопросы в этой связи: насколько это острая проблема в современной международной практике и что с этим можно сделать?

- Это и в самом деле тенденция, которую мы замечаем всё чаще во время аварийных посадок и эвакуации: пассажиры делают самое глупое, что только можно представить, а именно, вместо того, чтобы оказаться в безопасности, пытаются еще забрать свою ручную кладь. Если происходит ЧП, то надо бросать всё, и бортпроводники тоже призывают к этому. Перед эвакуацией четко говорится: оставляйте багаж на борту. Каждая потерянная секунда представляет угрозу как для самого человека, так и для остальных пассажиров.

- Что касается действий экипажа: как прошел процесс эвакуации, был ли он достаточно быстрым?

- Он был быстрым. Но не стоит забывать: по видеокадрам складывается впечатление, что никакой другой возможности, кроме как спасаться через передний выход, не оставалось. Задняя часть самолета была охвачена огнем. Скорее всего, там пассажиры уже потеряли сознание или были мертвы. Исходя из того, что мы это видим, экипаж сделал всё возможное, чтобы спасти как можно больше людей.

- Вы наверняка проанализировали траекторию посадки "Сухого". Что вы можете сказать о том, почему судно подскочило при посадке? У него была слишком большая скорость?

- Трудно сказать. Можно предположить, что в последней фазе управляемость самолета была сильно ограничена. Возможно, роль в том, что посадка была жесткой, сыграл огромный стресс, под которым находились пилоты. Не стоит недооценивать огромную психологическую нагрузку на пилотов.

- Следственный комитет РФ в качестве одной из версий называет неопытность пилотов. Вы видите какую-то ошибку пилотов?

- Нет, на настоящий момент действительно ничего нельзя сказать. Должны быть проанализированы черные ящики, собраны свидетельские показания, разговоры между пилотами и диспетчерами. Единственное, что можно сказать и что меня удивило: то, что код транспондера 7700, просящий о помощи, очень поздно был включен, судя по всему. Он должен был быть послан намного раньше. Но конкретных обстоятельств мы пока не знаем.