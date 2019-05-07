В Казахстане задержали парня с чистым листом бумаги 3 7.05.2019, 19:02

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24-летний активист из Казахстана хотел показать отсутствие в стране гражданских прав.

Аслан Сагутдинов вышел на площадь к памятнику поэту Абаю в городе Уральск, держа в руках пустой плакат.

«Люди удивляются, что кого-то задержали за цитату из Конституции. Меня все равно заберут в отделении полиции, даже если у меня нет никаких надписей на плакате, и я не выкрикивал никаких лозунгов», – написал молодой человек в Facebook’e.

Работники патрульно-постовой службы приехали в течение нескольких минут, отвели Аслана к полицейскому автомобилю, обещая во всем разобраться, и забрали в отделение.

Сам молодой человек отмечает, что правоохранители почти поссорились между собой, потому что не знали, что с ним делать.

«Они сказали, мол, напиши что-то на плакате тогда и посмотрим, что с тобой делать», – написал 24-летний Аслан Сагутдинов в Facebook.

В результате юношу допросили и отпустили.

В комментарии belsat.eu Аслан рассказал, что люди боятся просто выходить на пикеты и акции.

«Они пишут на плакатах, вешают и уходят, но их и так находят и арестовывают на 5-15 суток. Я наглядно продемонстрировал всем глубокий абсурд и маразм властей», – говорит парень.

Аслан уверен, что полиция не оставит его в покое.

«Они обратились в прокуратуру, так как боятся, что если другие увидят, что это не наказывается, то будут повторять».

По сообщению пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, активист нарушил закон о порядке проведения мирных митингов. Мол, правонарушение – не в демонстрации пустого плаката, а в высказывании «об отсутствии в Казахстане демократии и свободы слова».

Насчет эффективности работы казахских полицейских начали шутить в соцсетях.

Сегодня для поддержания активиста в интернете проводят флешмоб – выходят с чистым листом или делают вид, что держат в руках плакат.

В Казахстане почти невозможно провести митинг или пикет. На акцию нужно получить разрешение властей, но они под различными предлогами отказывают.