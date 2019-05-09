В Казахстане заблокировали новостные сайты 2 9.05.2019, 14:15

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Это связано с запланированными в стране протестными акциями.

C утра 9 мая в Казахстане начали блокировать интернет, но власти пока это не комментируют, сообщает krymr.com со ссылкой на казахскую службу «Радио Свобода».

В частности, заблокированы сайты azattyq.org, holanews.kz, vlast.kz.

В центре Алматы сегодня проходит поддерживаемая властями российская акция "Бессмертный полк", участники которого идут по заранее согласованному маршруту с портретами ветеранов Второй мировой войны.

Параллельно о своей акции заявило запрещенное в стране движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК, созданное опальным экс-банкиром и критиком казахстанских властей Мухтаром Аблязовым, который с 2009 года живет за рубежом, и приговорен на родине к пожизненному заключению по обвинениям в ряде преступлений). Движение намерено провести протесты в Алматы, Нур-Султане, а также в некоторых других городах.

Корреспонденты казахской службы Радио Свобода ведут прямую трансляцию из Нур-Султана.

В Казахстане начались задержания. В частности, в Алматы задержали корреспондента портала vlast.kz Данияра Молдабекова. Его силой усадили в полицейский автомобиль и доставили в отделение. Молдабекова освободили после того, как в отделение, где удерживали журналиста, приехала руководитель пресс-службы городского департамента полиции Салтанат Азирбек.

О задержании сообщил алматинский правозащитник Ерлан Калиев.

Некоторые гражданские активисты пишут в социальных сетях, что у подъездов их домов «дежурят» полицейские машины.

1 мая в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Семее и Актобе были задержаны 80 участников протестных акций. Протестующие требовали бойкотировать досрочные президентские выборы в Казахстане 9 июня. Среди других лозунгов были такие: "Нур-Султан – не моя столица", "Токаев – не мой президент", "Дарига – не мой спикер сената".

19 марта 2019 года 79-летний Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента, но сохранил пост председателя Совета безопасности страны. Он позволит ему и дальше контролировать основные направления развития Казахстана и принимать ключевые кадровые решения. По данным "Коммерсанта", Назарбаев в конце марта также должен стать почетным председателем Евразийского экономического союза.

Досрочные президентские выборы в Казахстане назначены на 9 июня. Эксперты предполагали, что на них может пойти старшая дочь Назарбаева Дарига, которая занимает пост спикера Сената. Но в апреле кандидатом от правящей партии стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев, который с 20 марта исполняет обязанности президента.