БФФ: Марцел Личка - лучший тренер мая 1.06.2019, 15:36

Марцел Личка

Фото: dynamo-brest.by

Он тренирует футболистов «Динамо-Брест».

По итогам опроса, проведенного Белорусской федерацией футбола, лучшим тренером мая "Высшей лиги 2019" стал Марцел Личка ("Динамо-Брест"), пишет pressball.by.

Механизм выбора лучшего тренера месяца: изданиям для голосования были предложены четыре главных тренера, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце.

В апреле ими стали:

Сергей Ясинский — "Витебск"

Сергей Ташуев — "Шахтер" (Солигорск)

Марцел Личка — "Динамо-Брест"

Сергей Яромко — "Городея"

Марцел Личка набрал 37 из 44 возможных баллов и стал лучшим тренером мая "Bысшей лиги 2019".