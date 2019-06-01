БФФ: Марцел Личка - лучший тренер мая
- 1.06.2019, 15:36
Он тренирует футболистов «Динамо-Брест».
По итогам опроса, проведенного Белорусской федерацией футбола, лучшим тренером мая "Высшей лиги 2019" стал Марцел Личка ("Динамо-Брест"), пишет pressball.by.
Механизм выбора лучшего тренера месяца: изданиям для голосования были предложены четыре главных тренера, которые, по мнению БФФ, проявили себя наиболее ярко в прошедшем месяце.
В апреле ими стали:
Сергей Ясинский — "Витебск"
Сергей Ташуев — "Шахтер" (Солигорск)
Марцел Личка — "Динамо-Брест"
Сергей Яромко — "Городея"
Марцел Личка набрал 37 из 44 возможных баллов и стал лучшим тренером мая "Bысшей лиги 2019".