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Казахстан заявил о готовности поставлять нефть в Беларусь

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  • 14.06.2019, 10:36
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Однако вопрос транзита должен быть согласован с Россией.

Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, этот вопрос недавно обсуждался на уровне правительств двух стран, сообщил журналистам посол Казахстана в Беларуси Ермухамет Ертысбаев.

Об этом сообщает госагентство БелТA.

"Мы готовы поставить нефть на НПЗ Беларуси", - заявил Ертысбаев, отметив, что в ходе встречи 3 июня премьер-министра Казахстана Аскара Мамина, министра энергетики Каната Бозумбаева, первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина "целый день (они – ИФ) посвятили вопросам поставок".

При этом дипломат напомнил о необходимости согласовать вопрос по транзиту с Россией.

Как сообщалось, в мае Лукашенко на встрече в Минске с Ертысбаевым предложил активизировать переговоры о поставках казахстанской нефти в республику.

Ертысбаев тогда сообщил, что Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь, но необходимо согласовать с Россией вопрос транзита.


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