Ученые: Человечество достигло максимальных физических показателей 5 15.06.2019, 15:33

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Человечество достигло максимальных показателей по росту, выносливости и продолжительности жизни.

«РИА Новости» сообщает, что за последнее столетие уровень жизни в большинстве стран мира значительно вырос. Хорошее питание, развитые медицина и гигиена привели к тому, что люди увеличились в размерах и стали дольше жить. К началу 1980-х годов средний рост достиг 170 сантиметров у женщин и 180 сантиметров у мужчин, с тех пор показатели не менялись. Скорость обновления спортивных рекордов тоже замедлилась примерно в это время. А продолжительность жизни так и не поднялась выше 120 лет. Официально дольше всех на Земле прожила француженка Жанна Кальман — она умерла в возрасте 122 лет.

Эти данные приводят французские ученые, проанализировавшие собранный за последние полтора века огромный массив информации по продолжительности жизни, среднему росту и физическим способностям людей. Исследователи учли генетические факторы и влияние внешней среды и пришли к выводу, что человечество вышло на плато: благодаря прогрессу в питании, медицине и науке выросла доля высоких и здоровых людей, но сам рост и средняя продолжительность жизни больше не увеличиваются, а новые спортивные рекорды, если и устанавливаются, то отличаются от прежних на минимальные цифры.

Более того, специалисты уверены, что в ближайшие годы стоит ждать отката к прежним небольшим размерам и сокращения срока жизни.