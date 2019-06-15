«Завкафедрой, если видела тощего студента, давала деньги: иди, поешь» 2 Борис Тасман, «Прессбол»

15.06.2019, 16:05

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Каким был нынешний БГУФК 60 лет назад.

А помнишь, в 1959-м…

В Минске — выпускные вечера! Мы все когда-то были выпускниками. Помните это особенное ощущение, в котором смешаны радость окончания важного жизненного этапа, грусть расставания с "альма матер", наставниками, одноклассниками-однокурсниками и тревога о том, как там будет дальше. Проходят годы — и бывших выпускников неудержимо тянет собраться вместе и вспомнить беспечную молодость, уроки, экзамены, строгих преподавателей, куролесное бытие в "общагах", танцы, вечеринки, застолья, влюбленности — все то светлое и радостное, что оставило в памяти след на всю жизнь.

Круче, чем у Дюма

"Бывшие", чаще всего, встречаются по юбилейному поводу. Как у Дюма: 10 лет спустя, 20 лет спустя... Великий француз не решился написать продолжение "Спустя полвека". Не мог представить, что так бывает.

Бывает и не так! Герои нашего материала окончили столичный ИФК — институт физической культуры (нынешний БГУФК) — в далеком 1959-м! Тогда еще не было пилотируемой космонавтики, большая часть страны жила в деревнях, а большинство горожан — в бараках и частном секторе, царицей полей называли кукурузу, а в печати и по телевидению шла идеологическая работа по преодолению последствий культа личности Сталина.

Выпуск 1959 года в 1984-м

Выпуск 1959 года в 2005-м

Выпуск 1959 года в 2019-м

Вспоминает Валентин Королевич, организатор недавней встречи выпускников-1959.

- Наш курс насчитывал 150 студентов. Пролетели годы. Увы, многих уже нет, однако на встречу, посвященную 60-летию выпуска собрались 18 человек. Ради встречи наши однокашники приехали из Бреста, Горок, Жодино, Борисова.

Многие сделали блестящие карьеры не в спорте, а в других отраслях. Например, Владимир Солтанов — ученый-физиолог, член-корреспондент Национальной академии наук, автор 270 научных работ. Николай Семилетников — ветеран дипломатической службы, 11 лет трудился в советских представительствах в уже несуществующей ГДР. Аркадий Шустерман был тренером по фехтованию, а потом открыл в себе талант живописца. В Пинске не раз проходили его персональные выставки.

Я сам 12 лет был тренером сборной команды СССР по велоспорту. А потом почти два десятка лет работал начальником учебно-спортивного отдела Белорусского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Студенческая семья

Среди выпускников 1959 года есть и выдающиеся спортсмены. Диана Никанчикова (в девичестве Ясюкевич) — знаменитая фехтовальщица, трехкратная чемпионка мира в составе сборной СССР (1961, 1963, 1966), финалистка ЧМ-1961 в личном турнире рапиристок, обладательница Кубка Союза. Диана Ивановна вспоминает.

- Родилась я в Минске, в спортивной семье. Отец преподавал физкультуру в техникуме связи, мама была чемпионкой БССР в лыжных гонках. Войну мы с сестрой Светланой — она тоже преподаватель физвоспитания — пережили в Уфе. В 1951-м поступила в Витебский техникум физической культуры, а по его окончании мама уговорила пойти учиться в столичный ИФК. Моей специализацией была спортивная гимнастика. Тренировалась у известного на весь Союз специалиста Александра Алексеевича Губанова. К третьему курсу выполнила первый разряд. И тут вышло положение о том, что, кроме первого разряда по основной специализации, нужно иметь еще два третьих по другим дисциплинам.

Не бросая гимнастики, стала фехтовать. Моими первыми наставниками были Анатолий Иванович Козловский, олимпиец 1952 года Юрий Всеволодович Дексбах и Александр Андреевич Овсянкин. Первым турниром стало первенство СКИФа. Неожиданно для всех и для себя я его выиграла, победив в перебое за первое место Эллу Ягодкину. Страшно была горда! Вскоре Герман Матвеевич Бокун, тогда старший тренер сборной республики, сказал: "Будешь тренироваться у меня!"

Я быстро прогрессировала. В 1957-м впервые взяла в руки рапиру, через год выиграла республику и победила на Всесоюзных студенческих играх, а в 1961-м стала чемпионкой мира в составе сборной Советского Союза. Студенческие игры в Смоленске стали счастливыми не только для меня, но и для москвича Алексея Никанчикова, выигравшего турнир шпажистов. Бокун уговорил его переехать в Минск. Через два года мы поженились. Позже Леша стал пятикратным чемпионом мира, После окончания спортивной карьеры я около тридцати лет тренировала рапиристок.

Четыре с половиной — на место

Борис Хролович выбрал другую специализацию — спортивную ходьбу. В 1963-м стал победителем Спартакиады народов СССР в Москве, в 1964-м выступал на Олимпийских играх в Токио, в 1965-м победил на матче СССР — США в Киеве, позже стал заслуженным тренером Беларуси. Борис Антонович рассказывает.

- Войну прожили в Беларуси, в 12 километрах от Дзержинска, в партизанской зоне. В школе как-то попросили пробежать 800 метров — выиграл с 30-метровым отрывом. Повезли на соревнования по ходьбе в Витебск — победил, потом стал первым в республике среди школьников. Мне сказали, что могу поступить в любой вуз. Выбрал ИФК. К тому времени уже имел вторые разряды по бегу, ходьбе и лыжам. А вот гимнастики боялся из-за травмы руки. На вступительных экзаменах камнем преткновения было сочинение. В школе-то нам за 20 ошибок ставили "тройку". А в Минске, конечно, получил "два балла".

Но помог Михаил Минович Сидоренко, известный тренер и историк белорусской легкой атлетики. Он пошел, поговорил — и "два" переправили на "три". Меня это не очень порадовало: с "тройкой" не давали стипендию, а 80 рублей по тем временам деньги немалые. Сидоренко не поленился попросить за меня еще раз — поставили "четверку"! Еще балл добавили, как перспективному спортсмену. Конкурс был нешуточный — четыре с половиной человека на место. А в институте механизации и сельского хозяйства — и вовсе 23 на место!

Преподаватели отличались высокой квалификацией и культурой. Назову знаменитого наставника по легкой атлетике Евгения Михайловича Шукевича, преподавателя гимнастики Эммануила Исааковича Бермана. Елена Ивановна Яхновецкая, завкафедрой химии, если видела тощего студента, давала деньги: иди, поешь! Такие были люди!

Когда я пришел четвертым на чемпионате БССР, меня поставили на учебно-тренировочные сборы. Жить стало легче: каждый день сбора стоил два пятьдесят. Жил в общежитии. Нас в комнате было пятеро. Перед вторым курсом привез из дома "ссобойку" от мамы: несколько кусков сала и 100 яиц. Через две недели ничего не осталось. На танцы ходили в парк Челюскинцев. Я прикрутил к лацкану разрядные значки — спортсменов побаивались и уважали.

Преподаватели, тренеры, массажисты

Большинство выпускников ИФК, разумеется, работали в спорте и смежных сферах.

Евгений Масловский — доктор педагогических наук, профессор Мозырского пединститута. Василий Рудницкий связал жизнь с родным вузом: кандидат педагогических наук, профессор кафедры спортивной борьбы БГУФКа, автор нескольких учебных пособий. Лев Маськов — кандидат экономических наук также преподает в "альма матер". Он специалист в области экономики физкультурной отрасли.

Анатолий Лунев, будучи студентом ИФК, играл в футбольной студенческой команде "Буревестник". Получив диплом, руководил футбольной школой в Минске. Переехав в Брест, вел группы подготовки в футбольной команде второй лиги "Спартак", позже долго трудился директором специализированной ДЮСШ-5. Через его тренировки прошли тысячи юных футболистов. Многие доросли до большого футбола. Александр Прохоров дважды признавался лучшим вратарем СССР, стал призером Олимпийских игр. Василий Курилов в составе юниорской сборной Советского Союза выиграл чемпионат Европы. Среди воспитанников Лунева — Александр Разин, Олег Король, Александр Герасимук, Сергей Рассихин, Сергей Козак, Кирилл Премудров...

Эдуард Тиханович — судья всесоюзной категории, четверть века возглавлял судейскую коллегию федерации футбола БССР, занимался подготовкой молодых арбитров. В частности, его школу прошел Вадим Жук, ставший рефери международного класса.

Эдуард Горевой по молодости прыгал с шестом, тренировался у легендарного Владимира Булатова, в 1965-м выиграл титул чемпиона БССР. А затем стал одним из лучших наставников юных легкоатлетов. И сейчас его можно видеть на соревнованиях в качестве судьи.

Тамара Уварова преподавала физкультуру в могилевском вузе, возглавляла известный в Могилеве клуб ветеранов "Оптимист". И сейчас не дает скучать своим сверстникам на пенсионерской скамье, ведет большую организаторскую работу.

Георгий Жуковский по окончании ИФК возглавил в Жодино детско-юношескую школу по водным видам спорта, в которой выросли славные ватерполисты: чемпион мира-1975, олимпиец Анатолий Клебанов и мастер спорта международного класса Владимир Базыленко. Позже в школе Жуковского прошли базовую подготовку несколько поколений классных гребцов-байдарочников. В знак заслуг Георгию Степановичу присвоили звание заслуженного тренера БССР.

Татьяна Лукьянова (Кулинкович) много лет трудилась старшим тренером БФСО "Динамо" по художественной гимнастике. Виктор Камлюк в "Трудовых резервах" воспитывал классных велогонщиков. Его питомец Петр Кутас стал победителем Всебелорусской многодневной гонки.

Анатолий Пастухов — мастер спорта, заслуженный тренер Беларуси по лыжному спорту, много лет работал в спорткомитете и минспорта.

Изольда Калинина большую часть трудовой карьеры посвятила преподавательской работе в электромеханическом техникуме. Владимир Пакуш — преподаватель физической культуры в Горецкой сельхозакадемии.

Клара Осмоловская (Грядовкина) — заслуженный работник здравоохранения БССР, Она и Януш Лавкевич много лет трудились методистами-массажистами в кабинете ЛФК знаменитой лечкомиссии. Через их руки проходили многие знаменитости.

Обо всех не расскажешь... Их детство обожгла война, им повезло выжить в послевоенной голодухе, выстоять в жизненных передрягах. Они многого добились в науке, спорте, образовании, воспитании. Они — молодцы! Создали семьи, вырастили детей, внуков, спортсменов, последователей...

Здоровья вам, выпускники 1959-го!

Борис Тасман, «Прессбол»