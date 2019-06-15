Лучшие места для спасения в жару
15 невероятно красивых, охлаждающих фото белорусской природы.
Несмотря на то что на выходных слегка похолодает, оставаться в такую погоду в городе тяжело. Если вам не повезло и вы даже на этот уикенд не смогли поехать на природу, не отчаивайтесь.
Tut.by сделал подборку «охлаждающих» фотографий нашей природы. Посмотрите, как красиво в Беларуси, сердце замирает при виде таких пейзажей.
Озера Глубелька и Глубля. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY
Дети купаются в озере Глубля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
На экологической тропе «Голубые озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Река Страча протекает по территории Национального парка «Нарочанский». Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY
Ручей и остатки старой мельницы на туристической стоянке «Мельница» на протоке из озера Большой Болтик. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Озеро Божье око ночью. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY
Озеро Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Нарочанский край в июне 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Женщина загорает на озере Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
В сафари-парке Национального парка «Браславские озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Нарочанский край. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY
Озеро Белое. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Остров на озере Снуды. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY
Девушка занимается йогой около одного из Браславских озер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
Браславские озера. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY