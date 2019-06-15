Лучшие места для спасения в жару 15.06.2019, 17:02

15 невероятно красивых, охлаждающих фото белорусской природы.

Несмотря на то что на выходных слегка похолодает, оставаться в такую погоду в городе тяжело. Если вам не повезло и вы даже на этот уикенд не смогли поехать на природу, не отчаивайтесь. Tut.by сделал подборку «охлаждающих» фотографий нашей природы. Посмотрите, как красиво в Беларуси, сердце замирает при виде таких пейзажей.

Озера Глубелька и Глубля. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Дети купаются в озере Глубля. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

На экологической тропе «Голубые озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Река Страча протекает по территории Национального парка «Нарочанский». Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Ручей и остатки старой мельницы на туристической стоянке «Мельница» на протоке из озера Большой Болтик. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Озеро Божье око ночью. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Озеро Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нарочанский край в июне 2019 года. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Женщина загорает на озере Нарочь. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В сафари-парке Национального парка «Браславские озера». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нарочанский край. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Озеро Белое. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Остров на озере Снуды. Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Девушка занимается йогой около одного из Браславских озер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY