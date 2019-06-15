«Ребенку дешевле отдохнуть в Болгарии, чем в белорусском лагере» 1 15.06.2019, 22:33

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Белоруска возмущена неоправданной стоимостью отдыха на родине.

С наступлением летних каникул многие семьи отправляются на отдых за границу. Кто-то продолжает работать, но заботится об отдыхе детей. У людей есть возможность отдохнуть и в Беларуси, но некоторые жалуются на высокую стоимость. Анна в этом году все летние каникулы вынуждена работать, но решила позаботиться об оздоровлении семилетнего сына, пишут «Белновости».

— В прошлом году мой ребёнок уже ездил от школы плавания в Болгарию на 14 дней. В этом году снова предлагают отличный отдых. Ребёнок тяжело переносит дорогу и я решила поискать что-нибудь в Беларуси. Вначале решила отправить сына с отцом на берег какого-нибудь красивого озера Беларуси. Нарочь – известное озеро, чистое и относительно недалеко от Гродно. Сначала я просмотрела гостиницы по системе «всё включено». Санаторий «Приозерный» предлагает отдых с трехразовым питанием на 11 дней для 1 взрослого и 1 ребёнка за 3 767 рублей. Да за такие деньги можно в Египет слетать на Красное море!

Санаторий «Приозерный» расположен на берегу озера в национальном парке «Нарочанский». Гостям предлагают уютное размещение в номерах с холодильником, ванной и феном. Также есть спацентр и бассейн с минеральной водой. Любители спокойного отдыха могут посетить библиотеку, кинотеатр, сходить в салон красоты. Для активного отдыха предоставляется прокат велосипедов и спортивного инвентаря. Также в санатории можно пройти различные процедуры.

За отель «Респект на Мядель» за 11 дней проживания придется заплатить 2 191 рубль. В стоимость питание не включено, но гостей уверяют, что есть отличная кухня для приготовления пищи и микроволновка. Также предлагают комфортные номера для проживания с телевизором и холодильником. Для отдыха предлагают пеший туризм, сноркелинг и рыбную ловлю. А после такого насыщенного дня предлагают отдохнуть в саду или в общей лаунж-зоне.

– За гостевой домик на 14 дней нужно отстегнуть 500$, при этом добираться еще к озеру за пару километров и самим готовить еду.

Снять коттедж с завтраками, фруктами и отличной территорией с детской площадкой обойдется в 6 229 рублей за 11 дней для одного взрослого и ребёнка. Агроусадьбу с деревянными стенами и печкой можно снять за 987 рублей без питания.

Отчаявшись, наша героиня решила промониторить предложения на «Голубых озерах».

– Там ещё все печальнее. Оборудованная пляжная зона есть лишь у одного озера. Если хочешь расположиться близко возле озера, тогда только с палаткой. За день придется заплатить 4 рубля.

Все остальные предложения в нескольких километрах, но зато к услугам предлагают велосипед. За шаткие домики просят суммы в 100 рублей за сутки без питания.

Еду нужно тянуть с собой, при том, что на машине в парковую зону ты не въедешь. Ближайшие магазины не радуют ассортиментом. Почему бы не построить поблизости отель, не открыть несколько кафе. А так за что платить такие суммы? Из развлечений – примитив, да ещё и готовь сам на отдыхе.

Анна решила не заморачиваться и выбрать летний лагерь для ребёнка, но и здесь по её словам не нашлось хороших вариантов с соотношением качества и цены.

– Открыла интернет и ищу хорошие лагеря для детей. Начнем с «Зубренка». Цены за 18 дней пребывания все выше 1 000 рублей. За 15 дней для ребенка 7 лет стоимость составляет 877 рублей. Просто купить путевку не от организации оказалось очень дорого. Но это уже лучше, чем комаров кормить на озере. В любом случае ребёнка покормят 5 раз, развлекут и обеспечат комфортное проживание.

В таких лагерях, как «Горизонт», «Волна» путевки обойдутся для детей от 6 до 10 лет от 500 рублей. В такую же сумму можно вложиться, если отправить ребёнка в «Берёзку» в Гродно и другие лагеря. Наша героиня хотела отправить сына в лучшее по рейтингу и отзывам место для отдыха и пришла к выводу, что лучше тогда уже за границу к морю.

– Отправлять в обычные лагеря, где куча плохих отзывов родителей, своего ребёнка я не собираюсь.

Кроме игр с мячом и дискотек больше детей ничем и не развлекают. Где более менее по-человечески, там цены космические. Я отчаялась и решила, лучше тогда уже Болгария. Ребенку за 16 дней отдыха по системе «всё включено» и с учётом визы, дополнительных развлечений и личных трат такой отдых обойдется в 571$.

И я знаю, что сын точно под присмотром, плещется в море, ест всё, что захочет, занимается спортом, посещает различные интересные места. Плюс, он будет с тренером, которую знает, у которой занимается не первый год и со знакомыми ребятами.

В лагерях «Белновостям» сообщили, что дети всё время чем-то заняты. Дни расписаны по часам. Много различных спортивных мероприятий, интеллектуальных конкурсов. Организованы кружки по интересам. В некоторых лагерях детей вывозят на экскурсии в другие города, либо они посещают интересные местные развлекательные объекты и достопримечательности.