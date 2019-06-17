Лидеры БНК Николай Статкевич и Евгений Афнагель посетят Новополоцк 17.06.2019, 15:38

Встреча с жителями города пройдет уже в четверг.

Об этом один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич сообщил в «Фейсбуке»:

- В четверг, 20 июня, в Новополоцке состоится встреча с Николаем Статкевичем, кандидатом в президенты от Белорусского Национального Конгресса, а также одним из лидеров БНК Евгением Афнагелем.

Начало встречи - в 18.00 по адресу: ул. Я. Коласа, д.46, гостиничный комплекс "Дружба" (Конференц-зал).

На встрече будет обсуждена ситуация в стране и пути выхода из системного кризиса, в котором оказалась Беларусь.

Приглашаются все, кому это важно.

Ранее Евгений Афнагель рассказал сайту Charter97.org, как прошла подобная встреча в Молодечно.