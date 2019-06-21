закрыть
21 июня 2019, пятница, 13:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Летнее солнцестояние: в каком городе Беларуси самый длинный и самый короткий световой день

  • 21.06.2019, 13:09

21 июня в Северном полушарии Земли наступает самый долгий день и самая короткая ночь в году.

Hаклон оси вращения планеты в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. В честь этого tut.by изучил продолжительность светового дня согласно сервисам pogoda.by и dateandtime.info в разных городах Беларуси и обнаружили, что разница составляет порядка 40 минут.

Самый длинный день (21 июня)

Если разместить города по времени восхода солнца (от более раннего к позднему), то получится следующая картина:

Витебск: восход в 04.24, заход в 21.38;

Хотимск (городской поселок на востоке страны): восход в 04.26, заход в 21.16;

Верхнедвинск: (город на севере страны): восход в 04.28, заход в 21.50;

Могилев: восход в 04.32, заход в 21.28;

Гомель: восход в 04.38, заход в 21.17;

Речица: восход в 04.41, заход в 21.19;

Минск: восход в 04.42, заход в 21.39;

Брагин (городской поселок на юге страны): восход в 04.44, заход в 21.16;

Гродно: восход в 04.59, заход в 21.53;

Высокое (город на западе страны): восход в 05.08, заход в 21.47;

Брест: восход в 05.09, заход в 21.44.

Таким образом, из перечисленных населенных пунктов сегодня самый длинный световой день у Верхнедвинска (17 часов 22 минуты). Самый короткий — у Бреста (16 часов 35 минут). Разница составляет 47 минут.

День зимнего солнцестояния (22 декабря)

Для сравнения мы посмотрели также таблицу восходов и закатов на 22 декабря. И вот что получилось.

Брагин: восход в 9.03, заход в 16.51;

Хотимск: восход в 9.03, заход в 16.51;

Гомель: восход в 9.04, заход в 16.44;

Речица: восход в 9.06, заход в 16.47;

Могилев: восход в 9.15, заход в 16.38;

Витебск: восход в 9.23, заход в 16.31;

Минск: восход в 9.26, заход в 16.50;

Брест: восход в 9.31, заход в 17.15;

Высокое: восход в 9.34, заход в 17.15;

Верхнедвинск: восход в 9.36, заход в 16.36;

Гродно: восход в 9.40, заход в 17.06.

Самый длинный световой день из вышеперечисленных — у Бреста (7 часов 44 минуты), самый короткий — у Верхнедвинска (7 часов). То есть разница в 44 минуты.


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип