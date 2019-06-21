Летнее солнцестояние: в каком городе Беларуси самый длинный и самый короткий световой день 21.06.2019, 13:09

21 июня в Северном полушарии Земли наступает самый долгий день и самая короткая ночь в году.

Hаклон оси вращения планеты в направлении на Солнце принимает наименьшее значение. В честь этого tut.by изучил продолжительность светового дня согласно сервисам pogoda.by и dateandtime.info в разных городах Беларуси и обнаружили, что разница составляет порядка 40 минут.

Самый длинный день (21 июня)

Если разместить города по времени восхода солнца (от более раннего к позднему), то получится следующая картина:

Витебск: восход в 04.24, заход в 21.38;

Хотимск (городской поселок на востоке страны): восход в 04.26, заход в 21.16;

Верхнедвинск: (город на севере страны): восход в 04.28, заход в 21.50;

Могилев: восход в 04.32, заход в 21.28;

Гомель: восход в 04.38, заход в 21.17;

Речица: восход в 04.41, заход в 21.19;

Минск: восход в 04.42, заход в 21.39;

Брагин (городской поселок на юге страны): восход в 04.44, заход в 21.16;

Гродно: восход в 04.59, заход в 21.53;

Высокое (город на западе страны): восход в 05.08, заход в 21.47;

Брест: восход в 05.09, заход в 21.44.

Таким образом, из перечисленных населенных пунктов сегодня самый длинный световой день у Верхнедвинска (17 часов 22 минуты). Самый короткий — у Бреста (16 часов 35 минут). Разница составляет 47 минут.

День зимнего солнцестояния (22 декабря)

Для сравнения мы посмотрели также таблицу восходов и закатов на 22 декабря. И вот что получилось.

Брагин: восход в 9.03, заход в 16.51;

Хотимск: восход в 9.03, заход в 16.51;

Гомель: восход в 9.04, заход в 16.44;

Речица: восход в 9.06, заход в 16.47;

Могилев: восход в 9.15, заход в 16.38;

Витебск: восход в 9.23, заход в 16.31;

Минск: восход в 9.26, заход в 16.50;

Брест: восход в 9.31, заход в 17.15;

Высокое: восход в 9.34, заход в 17.15;

Верхнедвинск: восход в 9.36, заход в 16.36;

Гродно: восход в 9.40, заход в 17.06.

Самый длинный световой день из вышеперечисленных — у Бреста (7 часов 44 минуты), самый короткий — у Верхнедвинска (7 часов). То есть разница в 44 минуты.