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Российские тролли распространяли фейки о покушении на Джонсона

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  • 23.06.2019, 17:26
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К такому выводу пришли специалисты цифровой лаборатории Atlantic Council.

Так называемые интернет-тролли, предположительно связанные с российскими спецслужбами, на протяжении последних лет распространяли "фейковые новости" о различных событиях в Британии, используя социальные сети, прежде всего фейсбук, и другие интернет-площадки. К такому выводу пришли специалисты цифровой лаборатории Atlantic Council, которая специализируется на выявлении дезинформации в Интернете, передает svoboda.org.

Основные результаты расследования публикует газета The Guardian. Утверждается, что для распространения дезинформации использовались около 30 платформ на 9 языках. Среди наиболее "громких" фейков – сообщения о том, что противники Брекзита готовят заговор с целью убийства Бориса Джонсона (в прошлом министра иностранных дел Великобритании, ныне ведущего кандидата на пост премьера и главы Консервативной партии, сторонника выхода из ЕС), а также что к покушению на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери причастна группировка "Настоящая ИРА", которая якобы доставила в город компоненты яда "Новичок".

В исследовании отмечается, что "тролли", в частности, подделывали твиты видных политиков, в том числе министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона и сенатора США Марка Рубио, и выдавали их за настоящие. Целью кампании специалисты Atlantic Council называют "внесение раздора" в западное общество. Они склоняются к мнению, что за кампанией стояла не так называемая "фабрика троллей" из Петербурга, а российская военная разведка. При этом, как говорится в сообщении The Guardian, несмотря на размах операции, фейковые истории не привлекли особого внимания пользователей сети, и значительные ресурсы были потрачены практически впустую.

США официально обвиняет российских "троллей" во вмешательстве в предвыборную кампанию 2016 года путём распространения фейковых новостей и создания фальшивых групп и пользователей в фейсбуке, при помощи которых "тролли" пытались манипулировать общественным мнением. Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы на государственном уровне.


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