«Матери-328» добились круглого стола с властями в Витебске 1 26.06.2019, 8:32

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Круглый стол прошел в закрытом режиме.

Нет более мощной силы, чем мамы детей, которые требуют защиты и помощи. «Матери-328» борются не только за своих детей, которые сейчас находятся за решеткой, но и всех других, чтобы они не попали в ловушку наркоторговцев, сообщает «Белсат».

Что, по их мнению, должны для этого сделать власти?

Прокуратура и милиция, управление образования и БРСМ – в Витебске состоялся круглый стол с местными властями, который инициировали активистки «Движения матери 328». Говорили во время встречи, организованной управлением образования, о недостаточной профилактике распространения наркотиков.

Наталья Шарипова, «Движение матерей 328»:

«Все рассказывают о вреде наркотиков. Чтобы улучшить эту профилактику, нужно добавить одну фразу: что не обязательно потреблять наркотики, можно устроиться закладчиком или просто курьером и попасть за это на 10-15 лет».

Круглый стол прошел в закрытом режиме, проходили на встречу строго по спискам. Наотрез отказались пропустить журналистов «Белсата», не было и обещанного организаторами государственного телевидения. Да и начальник главного управления образования Дмитрий Хома на круглый стол не явился, хотя его и ждали.

В деревне Остров под Пуховичами иным способом пытаются добиться, чтобы власти их услышали. Там с 11 июня продолжается голодовка женщин, которые добиваются пересмотра дел против своих детей по наркотическим статьям Уголовного кодекса.

Алла Берналь, участница голодовки:

«Люди присоединяются на день-два, как позволяет работа, то есть люди меняются, а основные втроем мы голодаем: Елена Кузьмина, Людмила Кулинич и я».

Голодовщица Лариса Жигарь говорит:

«Эта голодовка посвящена части 4 статьи 328, которую не включили ни в законопроект по смягчению законодательства, ни в амнистию».

Часть 4 – это «действия, совершенные организованной группой». Под ее как раз и попадают те, кто хотел подработать курьером в интернет-магазине. Голодающие обращают внимание на то, что нынешние способы борьбы с наркотиками не действуют.

«Прежде всего, наше требование – встреча с Лукашенко, и второе требование – пересмотр уголовных дел по всем частям статьи 328», – объясняет участница голодовки Лариса Жигарь.

Матери осужденных по наркотическим статьям надеялись на амнистию для своих детей, но Лукашенко сказал, что смягчение приговоров для них не будет.