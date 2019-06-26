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С начала года Bitcoin подорожал на 170%

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  • 26.06.2019, 14:59

Криптовалюта сегодня утром достигла самого высокого уровня с марта прошлого года.

С начал 2019 года криптовалюта Bitcoin подорожала на 170%, превысив сегодня утром впервые за 15 месяцев $11 300, сообщает CNBC (перевод — liga.net).

Телеканал отмечает, что это самый высокий уровень с 5 марта 2018 года.

"Рост обусловлен двумя основными факторами: растущее согласие инвестиционного сообщества о том, что Bitcoin является законным хранилищем ценностей для цифровой эпохи, а также выпуск Facebook собственной криптовалюти Libra", - считает соучредителя венчурной компании Kenetic Capital Джехан Чу.


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