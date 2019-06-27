«Думали, ну побузят, покричат и успокоятся» 3 Юрий Николаев

27.06.2019, 14:43

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Ситуация вокруг аккумуляторного завода под Брестом до боли напоминает разговор слепого с глухим.

При этом весьма четко вписывается в рамки белорусской социально-политической моделию В треугольнике «власть — общественность — руководство ООО «АйПауэр», вопреки законам геометрии, один острый угол и два тупых.

С одной стороны, спустя год после того, как проблема АЗ возникла, власть признала ее наличие и пытается как-то реагировать. Но реакция немного странная. Брестский облисполком приостановил строительство предприятия, которое де-факто уже построено. Ссылаясь на некие нарушения природоохранного законодательства, о которых в деталях не сообщается.

Руководство завода, в свою очередь, утверждает, что не знает, о каких нарушениях идет речь.

Ситуацию вокруг завода пытался прояснить глава Бреста Александр Рогачук, назвавший недавно аккумуляторный завод «главной проблемой для Бреста». Но ясности после его последней встречи с общественностью не прибавилось. Да и пришло на нее всего несколько десятков человек.

Формально завод построен и находится в стадии пусконаладки. Ведь по поводу этой стадии работ в решении губернатора абсолютно ничего не сказано. Что теперь?

Руководство завода, игравшее в молчанку весь последний год, тоже в растерянности. Получить прямые ответы на прямые вопросы (во сколько норма выбросов превышает запроектированную и по каким источникам?) журналистам, как ни пытались, пока не удается.

Вместо этого «АйПауэр» предлагает прочесть витиеватые размышления о том, в чем полезность их предприятия для региона.

Разомкнуть сей порочный круг сложно еще и потому, что вся система отношений между властью и обществом построена не на доверии. Чиновники отказываются говорить с народом откровенно, по существу и на равных. Соответственно, и бизнес выстраивает свои отношения с теми, кто принимает ключевые решения, чаще всего по понятиям, и отнюдь не склонен выслушивать третью сторону — общественность, которую считает лишним колесом в телеге.

Случай с аккумуляторным заводом как раз-таки может если не поломать, то хотя бы надломить эту конструкцию. Возможно, власти и бизнес просто недооценили способность людей из Бреста и Брестского района отстаивать свою позицию до конца.

Пренебрежительно называли их «свиноборцами». Думали, ну побузят, покричат и успокоятся. Но люди, убежденные в своей правоте, решили иначе. И создали тем самым далеко идущий прецедент.

Чиновникам наверняка удобней правду где-то припрятать, сделать полуправдой или вовсе выбросить подальше от глаз людских, дабы не мешала им управлять «стабильностью», принимая «взвешенные стратегические решения» кулуарно, в тиши кабинетов. В чем-то их понять можно. Справедливости ради, не всегда и общественное мнение истину глаголит.

Но в двадцать первом веке с людьми надо разговаривать. Их нужно информировать: не только об успехах и достижениях, но и о том, кто виноват и что делать. В противном случае граждане будут обвинять власть даже в том, к чему она не причастна, как в ситуации с клубникой под забором. Такова суровая правда жизни.

Юрий Николаев, «Салiдарнасць»