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В строящейся многоэтажке в Минске обрушилось перекрытие

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  • 27.06.2019, 18:31
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Фото: onliner.by

Инцидент произошел возле станции метро «Петровщина».

Сегодня в районе обеда в строящемся жилом комплексе около станции метро «Петровщина» обрушилось перекрытие. Об этом Onliner сообщил очевидец по имени Роман. «Это сразу после дождя было. Наверное, не выдержала конструкция. Там арматура торчит, обломки», — рассказал мужчина. Получить оперативный комментарий у компании-застройщика пока не удалось. Подробности выясняются. В МЧС сообщения о случившемся не поступало.

Заказчиком объекта является ОДО «Айрон». Судя по паспорту объекта, строить многоэтажку начали в декабре 2017 года. Комплекс «Айрона» будет представлять собой три дома: два шестиподъездных и один двухподъездный между ними. Высота секций — от 17 до 23 этажей. Комментировать сегодняшний инцидент в компании отказались.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

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