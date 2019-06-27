Gucci начал использовать технологию белорусского стартапа 27.06.2019, 20:01

Фото: WatchPro USA

Модный бренд стал партнером белорусского Wannaby.

Пользователи мобильного приложения известного модного бренда Gucci теперь могут виртуально примерить кроссовки марки Ace. Об этом пишет wwd.com.

Источник: Gucci

Сервис, основанный на технологии дополненной реальности – augmented reality, или AR, – разработан в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby.

Пользователь выбирает из каталога понравившиеся ему кроссовки, наводит камеру на свои ступни, и обувь оказывается «одетой» на ноги в реальном времени.

В Gucci поясняют, что так можно будет примерить не только модели, которые уже находятся в продаже, но и те, которые только готовятся к выпуску.

«Опробованные» кроссовки можно тут же через приложение купить в онлайн-магазине бренда или сфотографировать картинку и разместить ее в соцсетях.