Лукашенко обиделся на санкции ЕС 23 4.06.2019, 14:17

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Макей заявил, что диктатор не поехал в Брюссель из-за санкций Евросоюза.

Сохраняющиеся санкции Евросоюза по отношению режима Лукашенко стали причиной отказа диктатора принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства", сообщает "Интерфакс".

"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.

"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений Лукашенко посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - подчеркнул министр.

Десятилетие "Восточного партнерства" отмечалось 13 мая.

"Восточное партнерство" - инициатива Евросоюза, учрежденная в 2009 году. Направлена на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.