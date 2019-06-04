Лукашенко обиделся на санкции ЕС

Лукашенко обиделся на санкции ЕС23
- 4.06.2019, 14:17
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Макей заявил, что диктатор не поехал в Брюссель из-за санкций Евросоюза.
Сохраняющиеся санкции Евросоюза по отношению режима Лукашенко стали причиной отказа диктатора принять участие в юбилейных мероприятиях "Восточного партнерства", сообщает "Интерфакс".
"Печально. Должен сказать, что сама Беларусь, которая является и донором стабильности, и спонсором миротворческих усилий, остается под санкциями, пусть и минимальными", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.
"И именно вследствие такого не вполне нормализованного характера наших отношений Лукашенко посчитал преждевременным принять приглашение на майские юбилейные торжества "Восточного партнерства" в Брюсселе", - подчеркнул министр.
Десятилетие "Восточного партнерства" отмечалось 13 мая.
"Восточное партнерство" - инициатива Евросоюза, учрежденная в 2009 году. Направлена на углубление и укрепление отношений с шестью восточными соседями ЕС: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.