СМИ: В Казахстане заблокировали интернет 9.06.2019, 14:59

Также в стране полностью отключена функция лайв-стриминга в Twitter.

Международная группа NetBlocks, занимающаяся мониторингом свободы Интернета в мире, сообщает, что в Казахстане 9 июня наблюдаются блокировки.

Исполнительный директор организации, базирующейся в Великобритании, Альп Токер заявил Азаттыку, что доступ в Интернет был на некоторое время резко ограничен около 11 часов утра по столичному времени. К полудню - частично восстановлен.

Также, как сообщает NetBlocks, с 7 утра в Казахстане полностью заблокирована функция лайв-стриминга в Twitter'е.

Позднее группа опубликовала отчет. В нем говорится, что с утра 9 июня "многочисленные интернет-провайдеры в Казахстане заблокировали доступ к онлайн-стримингу". Также указывается, что "полное перекрытие доступа [в Интернет], оказавшее влияние на множество пользователей по всей стране и продолжавшееся около часа" произошло около 11:00 по местному времени.

Казахстанские пользователи сообщают, что приблизительно с этого времени у них возникали перебои с мобильной связью в общественных местах. Азаттыку, в частности, не удавалось связаться с корреспондентами, освещающими ход голосования на президентских выборах, проходящих сегодня в стране.

В беседе с Азаттыком Альп Токер заявил, что NetBlocks "наблюдает признаки преднамеренности и усилий, направленных на выборные процессы, а также намеренные попытки ограничить освещение в СМИ". Он также назвал происходящее "очень серьезным инцидентом в соответствии с методологией" группы.

Первый подробный отчет о массовом блокировании Интернета NetBlocks опубликовала 9 мая 2019 года, назвав происходящее "скоординированным, автоматизированным усилием" по ограничению доступа. В тот день в Казахстане наблюдались не только значительные перебои с доступом к соцсетям, но и блокировки сайтов СМИ и правозащитных организаций. Одновременно в ряде городов происходили задержания в районе мест проведения акций "Бессмертный полк", приуроченных ко Дню Победы.

Интернет-блокировки в Казахстане, в частности социальных сетей, по сообщениям, возникают последний год и происходят в вечернее время. Власти Казахстана зачастую объясняют перебои техническими проблемами.

Комментируя блокировки 9 мая в министр информации и общественного развития Даурен Абаев заявлял, что его ведомство данными вопросами "не занимается". Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев сообщил, что информация будет "проверена".

9 июня в Казахстане проходят досрочные президентские выборы. Одновременно в ряде городов происходят задержания участников несанкционированных акций протеста.